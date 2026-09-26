السكة الحديد: ماكينات محمولة لقطع التذاكر داخل قطارات خط منوف والزقازيق

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل لنظام يعتمد على ماكينات تحصيل محمولة ومتنقلة لإصدار وتذاكر السفر وتحصيل الأجرة والغرامات داخل القطارات، بهدف تنمية مواردها وتعظيم الإيرادات، والحد من ظاهرة التهرب من سداد أجرة السفر.

واتجهت الهيئة لهذه التجربة الجديدة في ضوء ارتفاع معدلات الإقبال والزحام على خط الشرق «القاهرة – الزقازيق» وخط منوف؛ لإحكام عملية تحصيل أجور السفر، إلى جانب العمل على مواجهة أي حالات للتهرب من دفع الأجرة والحفاظ على حقوق الهيئة وإيراداتها.

وتخضع التجربة حاليًا للتقييم من قبل الهيئة لمعرفة نتائجها وتأثيرها على معدلات تحصيل الإيرادات، مما قد يمهد الطريق لتوسيع نطاقها على خطوط السكك الحديدية ذات الكثافة العالية.