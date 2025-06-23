محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين ويوجّه بحلول فورية ودعم الحالات الإنسانية

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من أحياء مدينة المنيا، استمع خلالها إلى مطالب وشكاوى الأهالي، موجّهًا بسرعة دراسة المشكلات المطروحة وتقديم الحلول العاجلة لها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتوفير حياة كريمة لكافة الفئات، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال الجولة، استجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، ووجّه بتقديم مساعدات مالية وعينية لهم، إلى جانب توفير جهاز عروسة لإحدى الفتيات، وفرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. كما وجّه بصرف حصة الخبز المقررة لأحد المواطنين لحين الانتهاء من إجراءات تجديد بطاقته التموينية.

الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد المحافظ أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير سبل الدعم الممكنة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمكتب التنفيذي بالتعامل الفوري مع الشكاوى الميدانية، ورفع أي معوقات قد تعرقل مصالح المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.

وخلال الجولة، ناقش اللواء كدواني عددًا من المقترحات التي طرحها الأهالي بشأن تحسين مستوى الخدمات، خاصة في قطاعات النظافة وتنظيم الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية بالأحياء، مؤكدًا أن الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة على مستوى المحافظة ومراكزها المختلفة.