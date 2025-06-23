إخلاء عمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي بالمنيا والمحافظ يوجه بتوفير سكن بديل

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالإخلاء الفوري والعاجل لأحد العقارات السكنية بمنطقة الحبشي، خلف مشروع السوق الحضاري بحي وسط المدينة، بعد تلقي شكاوى من سكان العقار بشأن تهالكه وخطورته على الأرواح، حيث تبين أن العمارة سبق أن صدر لها قرار إزالة، لكونها غير آمنة وتشكل تهديدًا مباشراً لقاطنيها.

جاء ذلك خلال لقاء عاجل عقده المحافظ عقب جولته الميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع السوق الحضاري بالمنطقة، حيث استمع إلى شكاوى الأهالي.

ووجه المحافظ على الفور بتوفير سكن بديل آمن لقاطني العمارة، ضمن وحدات دمشير السكنية، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية عاجلة لتغطية تكاليف الإيجار لمدة 3 سنوات، لحين تجاوز الأزمة.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة ملتزمة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية في التعامل الفوري مع الأزمات الإنسانية، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الأجهزة التنفيذية حاضرة دائماً في المواقف الصعبة إلى جانب الأهالي.”

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر المتضررة، موجّهًا الشكر للأهالي على وعيهم وسرعة الإبلاغ، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحالة المباني والمرافق، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

من جانبهم، عبّر المواطنون عن تقديرهم لسرعة استجابة المحافظ وتوفير الحلول الفورية، مشيدين بتواجده الميداني وحرصه على تلبية احتياجاتهم ودعمه الكامل لهم في هذا الظرف الطارئ.