ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع الإدارات الفرعية، حملات مكثفة لضبط المخالفات وضمان جودة وسلامة السلع المعروضة، والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 95 مخالفة تموينية متنوعة.

ففى قطاع المخابز، قال وكيل وزارة التموين، إنه تم تحرير 63 مخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل.

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة تنوعت ما بين تجار تموينين، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.