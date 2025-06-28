إزالة 1485 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 1485حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 285 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و658 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني، بالإضافة إلى 116 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و426 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مواجهة التعديات بكافة صورها، وخاصة التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات، وداعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.