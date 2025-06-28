مصرع صياد ونجله غرقا في نهر النيل بالمنيا

لقى صياد وابنه، مصرعهما غرقًا في نهر النيل أمام إحدى قرى المنيا ، أثناء ممارسته مهنة الصيد، وتم انتشال جثتيهما، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شخص بنهر النيل في المنطقة الواقعة بين قرية طهنا الجبل، والحوارته.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والانقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شعبان. ع. ع 38 سنة، وابنه اسلام. ا. ش 15 سنة، أثناء غرقا في مجرى نهر النيل.

تم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة المستشفي ، تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

