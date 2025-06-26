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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة

محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة
محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة
ايمن رياض

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

الحدود الإدارية النهائية 

وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.

وأوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.

شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.

محافظ المنيا الحدود الادارية النهائية المحافظات المجاورة التخطيط العمرانى الخدمات الحكومية

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