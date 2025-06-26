السبت القادم.. محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

تنظم محافظة المنيا السبت المقبل احتفالية كبرى بالتنسيق بين مديرية الصحة وبنك الدم الإقليمي، فى إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم، بهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من الدم بمختلف الفصائل لتلبية احتياجات المرضى.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الصحية التي تعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا للحملة القومية التي أطلقتها المحافظة في نهاية أبريل الماضي بعنوان “دمك حياة لغيرك” بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية، والتي انطلقت من ديوان عام المحافظة وشملت كافة المجالس المحلية بالمراكز التسع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.

هذا ومن المقرر ان تتضمن الاحتفالية تشغيل وحدات التبرع ببنوك الدم بالمستشفيات ومراكز خدمات نقل الدم القومية وفروعها الإقليمية، إلى جانب تنظيم محاضرات توعوية، وتوزيع مطبوعات إرشادية لتعريف المواطنين بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والمجتمعية، بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم في أماكن التجمعات العامة، وتسجيل عدد التبرعات خلال اليوم نفسه.

كما سيتم خلال الاحتفالية تكريم المتبرعين المنتظمين، إلى جانب تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في دعم ونشر ثقافة التبرع، من رجال الدين والجمعيات الأهلية والأحزاب والجامعات والشركات والأندية الرياضية، تقديرًا لدورهم المجتمعي والإنساني.

