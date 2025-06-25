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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
ايمن رياض

بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وجاء في نص البرقية " يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لدولتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ... أعاده الله على دولتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

برقية تهنئة 

داعياً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ... متمنياً لدولتكم دوام التوفيق والسداد ولوطننا الغالي والعزة والتقديم والازدهار". 

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى السادة الوزراء  وكبار رجال الدولة بهذه المناسبة العطرة.

محافظ المنيا برقية تهنئة رئيس مجلس الوزراء العام الهجري الجديد

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