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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يكرم الأبطال الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية وعربية وأفريقية

محافظ المنيا يكرم الأبطال الرياضيين
محافظ المنيا يكرم الأبطال الرياضيين
ايمن رياض

كرم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نخبة من الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة والهيئات الرياضية، الحاصلين على بطولات عالمية وعربية وأفريقية وجمهورية، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها مديرية الشباب والرياضة، في إطار دعم ورعاية المحافظة للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات.

وأعرب المحافظ عن فخره بما حققه أبطال المحافظة من إنجازات رياضية مشرفة، مؤكدًا حرصه الكامل على توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم، وتذليل أي عقبات أمام ممارسة الرياضة، لما لها من أهمية في تنمية الصحة الجسدية والقدرات الذهنية، وتعزيز روح المنافسة واكتشاف المواهب.

وأكد المحافظ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والرياضة، ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والدولة، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك نماذج رياضية مضيئة في مختلف المراحل العمرية، نجحت في تحقيق مراكز متقدمة في الألعاب الفردية والجماعية على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد اللواء كدواني بالجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في دعم المحافظات وخاصة في الصعيد، وهو ما أدى إلى بروز عدد من الأبطال الجدد من أبناء المنيا، كما وجه المحافظ التحية لأولياء الأمور على دعمهم المتواصل لأبنائهم وتشجيعهم المستمر على ممارسة الرياضة والتميز.

من جانبه، أعرب مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، عن امتنانه لمحافظ المنيا على حرصه المستمر لتكريم الأبطال وتحفيزهم، مثمنًا دعمه المتواصل لكافة الأنشطة الرياضية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات في البطولات المقبلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المنيا تشهد طفرة نوعية في قطاع الرياضة وتنمية المؤسسات الشبابية، مدفوعة بمخططات واستثمارات وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى امتلاك المحافظة 192 مركز شباب، وجار الانتهاء من تجهيز نادي ذوي القدرات والهمم بمدينة المنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة، تمهيدًا لافتتاحه عام 2025.

وفي ختام الاحتفالية، قدّم مندي عكاشة درع مديرية الشباب والرياضة لمحافظ المنيا، تقديرًا لدعمه الدائم للمجال الرياضي كما قام اللواء كدواني بتسليم شهادات تقدير وحوافز مالية لـ108 لاعب ولاعبة من الأبطال الحاصلين على بطولات دولية وقارية ومحلية، كما تم تكريم لاعبين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات على مستوى الجمهورية.
 

المنيا محافظ المنيا الأبطال الرياضيين

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