مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق السادس بالمنيا

لقى موظف مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق السادس بمدينة المنيا تم نقله لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بسقوط م. ا. م 49 سنه موظف من الطابق السادس وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أن جهود إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات الأولية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تُواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادث لكشف ملابسات الواقعه.