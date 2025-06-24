السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين هتكوا عـ رض شاب بإحدى قرى بني مزار في المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، ممدوح. م. ع 56 سنة وأحمد. ك. ا 27 سنة ومحمد. ي. ي 20 سنة، مقيمون بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم باستيقاف المجني عليه ص. ج. ص 16 سنة، بالطريق العام والتعدي عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا، قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوة، وفقا لما جاء بأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد الغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهمين، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ترجع أحداث القضية وفقا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون أبريل 2024، قام المتهمون بهتك عرض المجني عليه، بطريق القوة والتهديد بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة فاستوقفوه حال استقلاله دراجة بخارية، وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب، وقام المتهم الثالث بجسر ملابسه عنه كاشفين عورته فيما قام المتهم الثاني أثناء ذلك بتصويره عاريا، بهاتفه المحمول قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوة وذلك وفقا لما جاء بالتحقيقات.