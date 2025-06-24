الأنبا باسيليوس يزور مركز أورام المنيا .. صور

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مركز الأورام بالمنيا، بحضور الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام مركز الأورام.

وتعرف صاحب النيافة خلال الزيارة على تطور كافة الخدمات، التي يقدمها المركز، لخدمة شعب محافظة المنيا، والصعيد، كما تفقد الأنبا باسيليوس الأقسام الداخلية، التابعة للمركز، برفقة الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، والأطباء، مشجعًا المرضى على تحمل الآلم، وقبوله بكل رضا، مقدمًا لهم الهدايا التذكارية.

وفي نهاية الزيارة، أشاد نيافة الأنبا باسيليوس بروح المحبة الأخوية التي تربط فريق العمل الجماعي، بقيادة السيد الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام المركز.

وعبر مطران الإيبارشيّة عن امتنانه لجميع الأطباء، والعاملين بالمركز، من أجل حفاوة الاستقبال، ولما يبذلونه من مجهودات كبيرة.

رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، وخدام خدمة نبع الحياة لمرضى الاورام بالإيبارشية.