بحضور الأنبا رافائيل.. انعقاد اجتماع مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة، اجتماعهم الدوري بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، تلاها عرض لدراسة بعنوان "أثر التاريخ في التطور الطقسي" قدمها الراهب القس أرسانيوس البراموسي.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان، أول أمس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة أرض أبو شوك التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح وأيقونات من الفن القبطي بالكنيسة ذاتها.