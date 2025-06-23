البابا خلال افتتاحه فصلا للتعليم الفني بالكاتدرائية: بناء الإنسان وتمكين الشباب من أولويات الكنيسة

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، فصل التعليم الفني داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتزامن مع انطلاق الدورة الأولى لتعليم مهنة لحام المعادن، ضمن برنامج "عيون مصر للتعليم"، التابع للمكتب البابوي للمشروعات.

يأتي هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مصنع 200 الحربي والمكتب البابوي للمشروعات، بهدف دعم التعليم الفني والتدريب المهني.

ويشمل البرنامج تدريبًا نظريًا داخل الكاتدرائية وعمليًا داخل المصنع، سعيًا إلى تأهيل الشباب بتدريبهم على مهارات سوق العمل، من خلال منحة مجانية مقدمة من المكتب البابوي للمشروعات.

وأكد قداسة البابا في كلمته أن بناء الإنسان وتمكين الشباب تعد من أولويات الكنيسة.