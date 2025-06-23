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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مثمر بين الأزهر والكنيسة الأسقفية

الكنيسة الأسقفية والأزهر
الكنيسة الأسقفية والأزهر
ميرنا رزق

زار اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم الشكر والتقدير لدعمه المستمر لجهود الحوار والتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والقس الدكتور ماثيو أندريسون.

تعزيز التفاهم والتعايش

وقد ثمّن رئيس الأساقفة سامي فوزي، دعم فضيلة الإمام لمؤتمر “رحلة تَعلُّم”، الذي تنظمه الكنيسة الأسقفية بهدف تعزيز التفاهم والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع، كما عبّر عن تقديره الكبير لدوره في دعم أنشطة المركز المسيحي الإسلامي، والذي يُعَد من أبرز مشروعات الكنيسة في مجال بناء الجسور بين الأديان.

الكنيسة الأسقفية والأزهر

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته البالغة وامتنانه لما تشهده العلاقة بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف من تقارب وتعاون مثمر، وأشار إلى أن مبادرات المركز المسيحي الإسلامي، تُسهم بشكل فعّال في تعزيز هذا التقارب، من خلال برامجه المشتركة ومبادراته المستمرة.

ومن جانبه أكد فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون المشترك من أجل خدمة الوطن وترسيخ قيم السلام.

رئيس الأساقفة سامي فوزي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الكنيسة الكنيسة الأسقفية

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