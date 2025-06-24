بحضور لفيف من الأساقفة.. حفل استقبال نيافة الأنبا أولوجيوس في قطاع كنائس عين شمس

أقيم حفل استقبال نيافة الأنبا أولوجيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وذلك عقب صلوات رفع بخور عشية في كنيسة الشهيد مار جرجس بعين شمس الشرقية.

حضر الحفل عدد كبير من الآباء الأساقفة الى جانب الآباء كهنة كنائس القطاع، وكهنة ورهبان من عدد من الكنائس والأديرة، والآباء الأساقفة هم: أصحاب النيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة، والأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية، والأنبا سيداروس، الأسقف العام لقطاع كنائس عزبة النخل والمرج، والأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة، والأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية، والأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر.

وألقى بعض الحضور من الآباء الأساقفة كلمات محبة وتهنئة، وفي نهاية الحفل تحدث نيافة الأنبا أولوجيوس مقدمًا الشكر للجميع.