ضبط 111 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع الإدارات الفرعية، حملات مكثفة لضبط المخالفات وضمان جودة وسلامة السلع المعروضة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ان الحملات أسفرت عن تحرير 111 مخالفة تموينية متنوعة، ففى قطاع المخابز، أشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تحرير 106 مخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغياب سجل الزيارات.

وفى مجال الأسواق تم تحرير 5 مخالفات وضبط كمية من الفراخ و الاسماك والكبده غير صالحة للاستهلاك الادمي ، كما تم التحفظ على كمية طن ونصف منظفات سائله مجهولة المصدر

