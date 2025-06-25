محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447

بعث اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وجاء في نص البرقية " فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة : يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ... أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

جهود التنمية الشاملة

فخامة السيد الرئيس ... إننى إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة .

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير .