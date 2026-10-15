بدعم من نيسان.. تكنولوجيا القيادة الكهربائية دون شحن خارجي تتصدر معرضًا للسيارات المستدامة

تشهد سوق السيارات المصرية اهتمامًا متزايدًا بتكنولوجيا القيادة الكهربائية، مع استعراض أحدث الحلول التي تجمع بين أداء المحركات الكهربائية وسهولة الاستخدام دون الحاجة إلى محطات شحن خارجية، في إطار التوجه نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

وشاركت نيسان مصر في معرض «جرين فرايداي ماركت»، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر يومي 8 و9 أكتوبر، حيث عرضت سيارتي قاشقاي إي باور وإكس تريل إي باور، وأتاحت للزوار تجربة قيادتهما، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على إطلاق التكنولوجيا عالميًا.

وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لأفريقيا، أهمية دعم التحول نحو التنقل المستدام، وتوفير تقنيات حديثة تجمع بين الابتكار وكفاءة الأداء.

وأوضحت سالي سلامة، العضو المنتدب في مصر، أن تنوع الطرازات يتيح للعملاء خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، مشيرة إلى أهمية تجارب القيادة المباشرة في التعرف على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار المهندس رامي محارب، مدير عام العلامة التجارية لأفريقيا، إلى حصول قاشقاي على أرقام قياسية عالمية، وإكس تريل على جائزة محلية في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وتعتمد التقنية على محرك كهربائي لتحريك العجلات، بينما يعمل محرك البنزين مولدًا للكهرباء لشحن البطارية، بما يوفر تجربة قيادة كهربائية دون الاعتماد على الشحن الخارجي، مع تحسين استجابة التسارع وكفاءة استهلاك الوقود.

