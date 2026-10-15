حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، قضية ضبط مئات الكيلوجرامات من المتفجرات التي يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن روبيو دعا عون إلى تقديم جميع المسؤولين عن الشحنة إلى العدالة، بمن فيهم الأشخاص الذين أمروا بها، ومولوها، ووجّهوا عملية نقلها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، على أن إعادة المتفجرات المصادرة إلى حزب الله «أمر غير مقبول»، في إشارة إلى موقف واشنطن من التعامل مع الشحنة والجهات المرتبطة بها.