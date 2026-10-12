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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يهنئ إسبانيا بيومها الوطني ويدعوها إلى تعزيز أمن الحدود وزيادة الإنفاق الدفاعي

روبيو
روبيو
أ ش أ

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إسبانيا وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الإسباني، داعيًا مدريد إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الهجرة الجماعية، وزيادة الاستثمار في القدرات الدفاعية بما يسهم في تعزيز الأمن الأوروبي.

وقال روبيو، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه يتقدم، باسم الولايات المتحدة، بالتهنئة إلى إسبانيا وشعبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ250 لتأسيسها، تستذكر الدعم الذي قدمته إسبانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الروابط الاقتصادية المتنامية والقيم الثقافية المشتركة بين البلدين.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل حث إسبانيا على اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على حدود قوية وآمنة، والتصدي للهجرة الجماعية، وزيادة الاستثمارات في القدرات الدفاعية اللازمة لتعزيز الأمن الأوروبي، بما يخدم الأولويات الأساسية لأمن البلدين وازدهارهما.

واختتم روبيو بيانه بالتعبير عن تمنياته للشعب الإسباني باحتفالات سعيدة وعام مقبل يسوده الازدهار.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسبانيا

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