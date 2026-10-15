روبيو يتصل بنتنياهو بعد محادثات مع جوزيف عون لبحث تطورات جنوب لبنان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس؛ عقب اتصال أجراه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، لبحث التطورات الأمنية في لبنان، ولا سيما الأوضاع في الجنوب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عون طلب من روبيو ممارسة ضغوط على إسرائيل؛ لوقف الضربات في جنوب لبنان، والالتزام ببنود إطار الاتفاق.

كما دعا إلى وقف عمليات إخلاء المناطق والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم دون التعرض لهجمات أو مضايقات.

وأكد الرئيس اللبناني، خلال اتصاله بروبيو، أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلان تنفيذ الإجراءات الرامية إلى مصادرة الأسلحة والذخائر ومنع الوجود المسلح ومكافحة التهريب.