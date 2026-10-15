الرئيس السيسي: في لقاءاتي مع نتنياهو كان كلامي إن فرصة إقامة دولة فلسطينية ستعود علينا بالاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" طوال السنين اللي فاتت من أول 2013 وأنا في لقاءاتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان كلامي إن فرصة إقامة دولة فلسطينية ستعود علينا بالاستقرار وهيحصل دمج لإسرائيل في المنطقة.. وهو مكنش مقتنع ".



وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب امتلاك القوة والقدرة على حماية الدول وشعوبها، مشددًا على أهمية تجنب الصراعات والحروب التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال أكاديمية الشرطة بعيد الخريجين، إن دول المنطقة تحتاج إلى أن تكون قوية للحفاظ على السلام الذي تعيش فيه، موضحًا أن الهدف هو حماية الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مواجهات جديدة من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع.