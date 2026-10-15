نتنياهو: تحدثت مباشرة مع أحمد الشرع بشأن الطائفة الدرزية

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع أبناء الطائفة الدرزية، أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال نتنياهو: "دارت محادثة قصيرة للغاية ومباشرة جداً، فتوقفت المجـ زرة. سأفعل كل ما يلزم لحماية إخواننا الدروز؛ لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به، ولا يمكنني الإفصاح عن كل التفاصيل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً أمنياً مساء اليوم بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية: رئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد رومان جوفمان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ووفقاً للتقييمات، سيتناول الاجتماع جميع القضايا، بما في ذلك المخاوف الإسرائيلية بشأن إعادة تأهيل طهران لبرنامجها النووي، والاستعدادات لسيناريوهات مختلفة، كشن هجوم مفاجئ أو محاولات لعرقلة الانتخابات.