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127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

شهدت الفترة مابين عامي 2023 و2026، إنفاق مبلغ 127 مليون شيكل، لتأمين مقار إقامة بنيامين نتنياهو بحسب ما أعلن عنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن العام 2025 فقط شهد دفع 5ر72 مليون شيكل، أي ستة أضعاف مقارنة بعام 2022، خلال فترة ولاية نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وكان نتنياهو هاجم سلفه في المنصب قبل نحو أربعة أعوام، عندما قال إن بينيت قام بتجديد منزله الخاص في مدينة رعنانا بمبلغ 50 مليون شيكل.

وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن تكلفة تأمين مقر إقامة بينيت كانت تقدر بنصف المبلغ الذي تم الإعلان عنه، أي بنحو 25 مليون شيكل.

 جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 10ر3 شيكل.

بنيامين نتنياهو مقار إقامة بنيامين نتنياهو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يائير لابيد

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