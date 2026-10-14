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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق بعد دعوي تشهير في تل أبيب

نتنياهو - أرشيفية
نتنياهو - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

هاجم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق بعد تقديم الأخير بدعوى تشهير أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضد رئيس الوزراء، بعدما اتهمه بارتكاب جرائم تتعلق بأدائه قبل هجوم 7 أكتوبر.

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك 

وكتب نتنياهو عبر منصة إكس: رونين بار، الذي اطّلع على المؤشرات التحذيرية ليلة السابع من أكتوبر ولم يتصل بي، يقول اليوم إنه لم يكن يملك رقم هاتفي.

رونين، هل أنت جاد؟

"لقد كان لديك رقم هاتفي المخصص للاتصالات العاجلة، وكان بإمكانك الاتصال بي فورًا، كما يفعل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية.

وتابع: “وكان بإمكان حراس الأمن التابعين لجهاز الشاباك، وهم مرؤوسوك الذين يرافقونني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الوصول إليّ في غضون دقائق، كم من الأرواح كان بإمكاننا إنقاذها لو أنك اتصلت بي في الوقت المناسب!”

ورفع رئيس الشاباك السابق رونين بار، اليوم الأربعاء، دعوى تشهير أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضد رئيس الوزراء، بعدما اتهمه الأخير بارتكاب «جرائم» تتعلق بأدائه قبل هجوم 7 أكتوبر، وردد نظريات مؤامرة تزعم أن بار «كان يعلم بوجود خطر حقيقي ليلة 7 أكتوبر».

وتقول الدعوى إن نتنياهو تلقى تحذيرات من احتمال تصاعد الأوضاع، لكنه تمسك بسياسة احتواء حماس.

 ويطالب بار، الذي يطلب تعويضًا بقيمة 3 ملايين شيكل من نتنياهو، بالكشف عن وثائق، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء، مؤكدًا:في غياب لجنة تحقيق رسمية، ستتكشف الحقيقة أمام المحكمة.

وهاجم نتنياهو بار قائلًا:كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها لو أنك اتصلت بي في الوقت المناسب.

نتنياهو رئيس الشاباك هجوم السابع من أكتوبر

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