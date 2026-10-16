الوجه المظلم للتكنولوجيا.. ابتكارات غيرت العالم وأخرى خلفت مخاطر مميتة

رغم إسهام التكنولوجيا والاكتشافات العلمية في تحسين حياة البشر؛ فإن بعض الابتكارات التي ظهرت عبر التاريخ تسببت في أضرار صحية وبيئية خطيرة، لم تتضح إلا بعد سنوات من استخدامها.

وتتنوع هذه الابتكارات بين مواد كيميائية ومعادن سامة، ومبيدات حشرية، وتقنيات صناعية وغذائية، وصولا إلى وسائل النقل العالمية، وبينما صممت بعض التقنيات لأغراض عسكرية أو صناعية معروفة، ظهرت مخاطر أخرى بصورة غير متوقعة، بعدما اعتقد في البداية أنها آمنة أو مفيدة.

10 ابتكارات تحولت إلى مخاطر قاتلة

ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، تبرز هذه التجارب التاريخية بوصفها تحذيرا من التسرع في تبني الابتكارات الجديدة قبل فهم آثارها الصحية والبيئية على المدى الطويل.

1. الراديوم.. اكتشاف علمي تحول إلى مصدر لإشعاع قاتل



استخدم الراديوم في الدهانات المضيئة ومنتجات روج لها باعتبارها مفيدة للصحة، قبل اكتشاف مخاطره الإشعاعية.

وتسبب التعرض له في إصابة عاملات طلاء الساعات بأمراض خطيرة ووفاة عدد منهن.

استخدم الراديوم

2. الأسبستوس.. مادة صناعية ارتبطت بسرطانات الرئة

انتشر استخدام الأسبستوس في مواد البناء والعزل ومكونات السيارات بسبب مقاومته للحرارة، لكن استنشاق أليافه ارتبط بأمراض خطيرة، أبرزها سرطان الرئة وورم المتوسطة.

3. الرصاص.. من الصناعات القديمة إلى أزمة صحية عالمية

استخدم الرصاص لقرون في صناعات متعددة، ثم أضيف إلى البنزين لتحسين أداء المحركات، وأدى انتشاره في البيئة إلى حالات تسمم واسعة، مع أضرار خطيرة للجهاز العصبي، خصوصا لدى الأطفال.

4. الزئبق.. معدن سائل ارتبط بالتسمم والاضطرابات العصبية

استخدم الزئبق في موازين الحرارة والأصباغ وبعض الصناعات، رغم مخاطره الصحية. وقد يؤدي التعرض لأبخرته ومركباته إلى اضطرابات عصبية تشمل الرعشة والهلوسة ومشكلات الكلام.

5. المبيدات الكيميائية.. فوائد زراعية تقابلها مخاطر صحية وبيئية

ساعدت المبيدات، ومنها “دي دي تي”، في مكافحة الحشرات والحد من بعض الأمراض المنقولة بواسطتها، لكن استخدامها المكثف كشف عن أضرار بيئية ومخاطر صحية، من بينها التسمم وتراكم بعض المواد في السلسلة الغذائية.

6. غاز السارين.. مبيد زراعي قاد إلى تطوير سلاح كيميائي

اكتشف السارين خلال أبحاث لتطوير مبيدات حشرية في ألمانيا عام 1938، قبل أن يتحول إلى عامل عصبي شديد السمية، واستخدم لاحقا في هجمات دامية باليابان، متسببا في وفيات وآلاف الإصابات.

7. مركبات الكلوروفلوروكربون.. تبريد آمن نسبيا وأضرار بطبقة الأوزون

طورت هذه المركبات لتوفير بدائل أكثر أمانا لمواد التبريد السامة والقابلة للاشتعال، لكن اكتشاف تأثيرها المدمر لطبقة الأوزون أدى إلى فرض قيود دولية على استخدامها.

8. مادة مادة «تي إن تي».. صبغة صفراء تحولت إلى متفجرات عسكرية

صنعت المادة عام 1863 في محاولة لإنتاج صبغة صفراء، قبل اكتشاف خصائصها المتفجرة واستخدامها في الذخائر، ولم تقتصر مخاطرها على الانفجارات، بل شملت أيضا حالات تسمم بين العاملين في مصانع المتفجرات.

9. الجراحات المبكرة.. عمليات لإنقاذ الحياة انتهت بالوفاة

كانت العمليات الجراحية قبل انتشار التعقيم ومكافحة العدوى محفوفة بمخاطر كبيرة، حتى عندما تنجح العملية نفسها، وأسهمت مبادئ التعقيم الحديثة في خفض العدوى وتحسين فرص نجاة المرضى.

10. النقل العالمي.. سهولة السفر وسرعة انتشار الأمراض

أسهمت السفن والطائرات في تسهيل السفر والتواصل بين القارات، لكنها سرعت أيضا انتقال الأمراض المعدية عبر الحدود، وأظهرت الأوبئة، ومنها كوفيد-19، كيف يمكن لحركة السفر العالمية أن توسع نطاق انتشار العدوى.

11. شراب الذرة عالي الفركتوز.. مكون غذائي يثير الجدل الصحي

انتشر استخدام هذا المحلي في المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة باعتباره بديلا اقتصاديا للسكر التقليدي، ويرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة بمخاطر صحية، منها السمنة والسكري، دون حسم أن هذا المحلي أشد ضررا من السكر العادي عند استهلاك كميات متكافئة.