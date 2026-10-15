نيسان مصر تستعرض تكنولوجيا e-POWER وتحتفي بمرور 10 سنوات على ابتكارها

شاركت شركة نيسان مصر في معرض «Green Friday Market»، الذي أُقيم يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في فندق الماسة بمدينة نصر، حيث استعرضت سيارتي «Qashqai e-POWER» و«X-Trail e-POWER»، وأتاحت للزوار تجربة قيادتهما، بما أتاح للعملاء وقطاع الأعمال التعرف بصورة مباشرة على تكنولوجيا «e-POWER» وتجربتها عمليًا.

وجاءت مشاركة نيسان مصر في المعرض امتدادًا لجهودها في دعم المبادرات التي تركز على الاستدامة، ورفع الوعي بأهمية التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة وتطورًا لقطاع السيارات. وتزامنت المشاركة مع الاحتفاء بمرور عقد كامل (10 سنوات) على ابتكار نيسان لتقنية «e-POWER» الحصرية، وإطلاقها عالميًا لأول مرة عام 2016، لتشكل حلًا هندسيًا يربط بين محركات الاحتراق الداخلي وتجربة القيادة الكهربائية.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، إن التحول إلى القيادة الكهربائية يمثل أحد أبرز ملامح مستقبل التنقل في العالم، مؤكدًا إيمان نيسان بدورها الاستراتيجي في دعم وتمكين مصر من التحول إلى الحلول المستدامة والتنقل الأخضر.

وأضاف أن مشاركة الشركة في معرض «Green Friday Market»، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 أعوام على إطلاق تكنولوجيا «e-POWER»، تؤكد التزامها بتقديم تقنيات متطورة وبدائل عملية تسهم في رسم معايير جديدة للتنقل الكهربائي، وتجمع بين الابتكار واستدامة الأداء.

ومن جانبها، قالت سالي سلامة، العضو المنتدب لنيسان مصر، إن تنوع مجموعة نيسان في مصر يعكس التزام الشركة بتقديم بدائل وتقنيات مختلفة تلائم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم.

وأضافت أن طرح سيارتي «X-Trail e-POWER» ثم «Qashqai e-POWER» أسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام الراغبين في التعرف على تقنيات القيادة الكهربائية، مشيرة إلى أن إتاحة تجربة القيادة خلال معرض «Green Friday Market» تمثل فرصة عملية للتعرف بصورة مباشرة على أداء تكنولوجيا «e-POWER».

بدوره، قال المهندس رامي محارب، مدير عام العلامة التجارية لنيسان أفريقيا، إن مشاركة الشركة في المعرض تعكس رؤيتها الأوسع في مجال الكهرباء، القائمة على تقديم تقنيات وتجارب جديدة تساعد العملاء على التعرف عمليًا على إمكانات القيادة الكهربائية.

وأضاف أن سيارة «Qashqai e-POWER» حققت أرقامًا قياسية وفقًا لموسوعة «Guinness World Records»، فيما حصلت سيارة «X-Trail» على جائزة أفضل سيارة تكنولوجيا كهربائية ضمن جوائز «Egypt Car of the Year 2024»، وهو ما يعكس التقدير الذي تحظى به تقنيات نيسان الكهربائية محليًا ودوليًا.

عقد من الابتكار وتجربة قيادة كهربائية

على مدار السنوات العشر الماضية، أثبتت تكنولوجيا «e-POWER» قدراتها من خلال نظام دفع يوفر تجربة قيادة كهربائية بنسبة 100%. وفي هذا النظام، تتحرك العجلات بالكامل بواسطة محرك كهربائي، بينما يعمل محرك البنزين المتطور حصريًا مولدًا للطاقة لشحن حزمة بطاريات الليثيوم أيون عند الحاجة.

ويسهم هذا الابتكار في الحد من القلق المرتبط بمدى القيادة والاعتماد على محطات الشحن الخارجية، ويقدم مزايا تشمل التسارع القوي والسلس بفضل عزم الدوران الفوري والاستجابة السريعة، وإمكانية التحكم في التسارع والتباطؤ باستخدام دواسة الوقود فقط من خلال نظام «e-Pedal»، فضلًا عن توفير تجربة قيادة هادئة ومريحة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود دون المساومة على الأداء.

وبدأت رحلة نيسان مع تكنولوجيا «e-POWER» في السوق المصرية أوائل عام 2024، من خلال طرح سيارة «X-Trail e-POWER»، قبل أن توسع الشركة نطاق تقديم هذه التقنية أوائل عام 2025 بإعلانها عن سيارة «Qashqai e-POWER»، ثم إطلاق الجيل الثالث من هذه التكنولوجيا في أواخر عام 2025.

وإلى جانب تقنية «e-POWER»، تستند مسيرة نيسان في مجال السيارات الكهربائية إلى إرث طويل من الابتكار، يعود إلى إطلاق سيارة «Nissan LEAF» عام 2010، باعتبارها أول سيارة كهربائية واسعة الانتشار عالميًا. وتواصل الشركة توظيف هذا الإرث، سواء في سياراتها الكهربائية بالكامل أو عبر تقنية «e-POWER»، لتقديم حلول تنقل تتوافق مع التطورات العالمية واحتياجات العملاء.

وتواصل نيسان مصر تعزيز حضورها في سوق سيارات الركوب، مع احتفاظها بمرتبة متقدمة وحصة سوقية تبلغ 8.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه. ومن خلال عرض سياراتها المزودة بتقنية «e-POWER» وإتاحة تجربة قيادتها للزوار خلال معرض «Green Friday Market»، تؤكد الشركة التزامها المستمر بدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والمستدام في مصر.