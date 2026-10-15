برلمانية : الاعتداءات على السعودية تشعل التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استنكارها الشديد للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددةً على أن موقف مصر تجاه دعم المملكة وثابتها التاريخي في حماية أمن أشقائها العرب يُعد ركيزة أساسية في الدبلوماسية المصرية ومحددًا رئيسيًا للاستقرار الإقليمي، قائلة،: الأمن القومي الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.



وأوضحت "هندي" أن استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية يمثل خرقًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ سيادة الدول، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يُذكي شرارة التوتر في الشرق الأوسط ويُجهض مساعي السلام والتهدئة التي تحتاجها المنطقة في هذا التوقيت الحرج.

وأعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وللقيادة والحكومة والشعب السعودي الشقيق، متمنيةً الشفاء العجل للمصابين، ومؤكدةً على ضرورة إعلاء أولويات حماية الأرواح وتجنيب المدنيين تبعات التصعيد العسكري.

شراكة استراتيجية وتنسيقًا رفيع المستوى

وأضافت النائبة أن العلاقات المصرية السعودية تشهد شراكة استراتيجية وتنسيقًا رفيع المستوى بين القاهرة والرياض، يرتكز على التاريخ الممتد والمصالح المصيرية المشتركة، مشيرةً إلى أن تعزيز التنسيق الثنائي والعمل العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر العابرة للحدود والتحديات الإقليمية الراهنة.

كما نوهت "هندي" بالرمزية الدينية والروحية الفريدة التي تحتلها المملكة العربية السعودية لدى كافة الشعوب الإسلامية لاحتضانها الأماكن المقدسة، مؤكدةً أن المساس بأمن المملكة هو مساس بوجدان الأمة، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لصون حرمة المقدسات وضمان أمان زوارها.

مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية

واختتمت النائبة سجى عمرو هندي بيانها بالتأكيد على مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وترسيخ قواعد حسن الجوار احترامًا لسيادة الدول واستقرارها.