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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة ترسم طريق حماية الدولة.. و«الوعي» سلاح مصر في مواجهة التحديات

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، تؤكد أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة وصون استقرارها، مشيرة إلى أن التأكيد على احترام الدستور يعكس الثبات على مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

مواجهة الشائعات والتضليل أصبحت ضرورة لحماية الأمن القومي

وقالت إن مواجهة الشائعات والتضليل أصبحت ضرورة لحماية الأمن القومي، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والإعلام والأحزاب والمواطنين، وأن الوعي الحقيقي يقوم على التحقق من المعلومات، والتمييز بين النقد المسؤول ومحاولات نشر الفوضى، مع احترام حق الاختلاف والحوار البناء.

وأضافت أن انتصارات أكتوبر ستظل نموذجًا للإرادة الوطنية ووحدة الصف، مؤكدة ضرورة استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز دور المؤسسات السياسية في نشر الوعي، وتأهيل الشباب للتعامل مع المعلومات بمسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.

قوة الدولة لا تنفصل عن ثقة المواطنين

وشددت شيرين صبري على أن قوة الدولة لا تنفصل عن ثقة المواطنين في مؤسساتها، وأن تعزيز هذه الثقة يتطلب الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في ملفات التنمية والخدمات.

واختتمت بالتأكيد على أن حماية مصر مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي المواطن، وتترسخ بالعمل الجاد والتكاتف الوطني، وتستمر بالإيمان بقدرة المصريين على تجاوز التحديات وصناعة المستقبل.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب شيرين صبري

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