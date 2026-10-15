الرئيس السيسي: لازم نقارن نفسنا بالدول التانية ونعرف إحنا وصلنا لفين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، قائلًا إن المرحلة الحالية تتطلب تقييم ما تحقق من تقدم، ومعرفة التحديات التي تواجه الدولة، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تحقيق التنمية والتقدم.



وشددت الرسالة على ضرورة تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المختلفة، مع تكاتف مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يساعد على تحقيق تطلعات المصريين وبناء مستقبل أفضل للبلاد.



جاء ذلك في سياق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، الذي شهد عروضًا متنوعة قدمها الطلاب، استعرضوا خلالها مهاراتهم وما تلقوه من تدريبات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.