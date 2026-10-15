الرئيس السيسي: أضع الحفاظ على الدولة في رقبة الشعب المصري

وجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: مسؤولية الحفاظ على الدولة لا تقع على عاتق المؤسسات وحدها:"أنا بحط الحفاظ على الدولة في رقبة الشعب المصري كله في رقبة المصريين كلهم".

وأضاف الرئيس السيسي المسؤولية تشمل المصريين جميعًا، كما دور الفتيات والسيدات في الحفاظ على الوطن مهم.

واسترسل:"أنا بأمن مصر في رقبة كل فتاة وسيدة مصرية".

جاء ذلك في سياق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، الذي شهد عروضًا متنوعة قدمها الطلاب، استعرضوا خلالها مهاراتهم وما تلقوه من تدريبات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.