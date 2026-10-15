الرئيس السيسي من «أكاديمية الشرطة»: إرادة المصريين في 2013 كانت الحاسمة.. والحفاظ على الوطن مسؤولية الجميع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن في مصر، مؤكدا أن الأمن القومي المصري يرتكز بشكل رئيسي على جهود القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن أي محاولة تستهدف القوات المسلحة والشرطة فهي تستهدف الدولة المصرية.

إرادة الشعب المصري كانت العامل الحاسم في التغيير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إرادة الشعب المصري كانت العامل الحاسم في التغيير الذي شهدته البلاد عام 2013، مشيرا إلى أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وليست مسؤولية وزارة الداخلية أو القوات المسلحة وحدهما، مضيفا: "مش رقبة واحدة، ولا رقبة الداخلية لوحدها، ولا الجيش لوحده، لأ".

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، إن ما شهدته مصر في عام 2013 جاء في ظل وجود قوى كبيرة وقفت ضد التغيير، مؤكدا أن إرادة الشعوب الواضحة لا يستطيع أحد الوقوف أمامها، مشددا: "لما كانت المصريين في 2013 قالوا هنغير.. غيروا...حد قدر يقف؟ حد قدر يقف قدامكم؟ بكل القوة وبكل العنفوان وبكل اللي كان موجود؟.. هو القوة اللي كانت واقفة هي قوة داخلية فقط؟.

وأضاف الرئيس السيسي أن مسؤولية الحفاظ على الدولة تقع على عاتق الجميع، قائلا إن كل فرد عليه أن يقدم ويتحدث ويتحرك ويصمد ويصبر، حتى تظل الدولة واقفة على قدميها، مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على استقرار الوطن.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أبناء وبنات أكاديمية الشرطة الخريجين، في ختام كلمته، تمهيدا لمخاطبتهم بشأن مسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة.