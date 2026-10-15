قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد.. والمدرسة تنعي الفقيد
بسبب الميراث .. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق
صدق أو لا تصدق.. أسطورة كولومبيا يتخلى عن شعره الأشقر الذي لازمه لأكثر من 30 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يثمن تصريحات الرئيس: الاصطفاف خلف الجيش والشرطة واجب وطني

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، دعمه لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الحفاظ على القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما جناحي الأمن والاستقرار في مصر، مشددًا على أن حماية هاتين المؤسستين الوطنيتين تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا حقيقيًا بحجم التحديات التي تواجه الدولة.

احتفالية أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026

وقال رشاد إن رسائل الرئيس خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 تؤكد أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان بقوة مؤسساتها الوطنية وتماسكها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة تقدمان تضحيات كبيرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وصون مقدرات الدولة.

وأضاف أن محاولات النيل من المؤسسات الوطنية أو التشكيك في دورها تستوجب مزيدًا من الوعي والمسؤولية، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة تبدأ بإدراك المواطنين لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وتقدير ما تبذله مؤسساتها من جهود لحماية الأمن والاستقرار.

الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية

وشدد رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن على أن الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية لا تنفصل عن دعم مؤسساتها الوطنية والاصطفاف خلفها في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن وعي الشعب وتماسكه يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية أمن مصر واستقرارها ومواصلة مسيرة التنمية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد