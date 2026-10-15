نائب يثمن تصريحات الرئيس: الاصطفاف خلف الجيش والشرطة واجب وطني

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، دعمه لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الحفاظ على القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما جناحي الأمن والاستقرار في مصر، مشددًا على أن حماية هاتين المؤسستين الوطنيتين تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا حقيقيًا بحجم التحديات التي تواجه الدولة.

احتفالية أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026

وقال رشاد إن رسائل الرئيس خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 تؤكد أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان بقوة مؤسساتها الوطنية وتماسكها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة تقدمان تضحيات كبيرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وصون مقدرات الدولة.

وأضاف أن محاولات النيل من المؤسسات الوطنية أو التشكيك في دورها تستوجب مزيدًا من الوعي والمسؤولية، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة تبدأ بإدراك المواطنين لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وتقدير ما تبذله مؤسساتها من جهود لحماية الأمن والاستقرار.

الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية

وشدد رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن على أن الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية لا تنفصل عن دعم مؤسساتها الوطنية والاصطفاف خلفها في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن وعي الشعب وتماسكه يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية أمن مصر واستقرارها ومواصلة مسيرة التنمية.