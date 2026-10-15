قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز 60 جنيهًا في مصر.. وخصم 54 جنيهًا للجرام يصب في مصلحة المشتري
محمد رمضان يُشوّق جمهوره لكليب «جي تي إيه» مع نجمي البرازيل .. شاهد
حقيقة مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم
تحديد موعد وصول معتمد جمال للزمالك في رواندا استعدادا للقاء الجيش بدوري الأبطال
127 مليون شيكل.. الوزراء الإسرائيلي يكشف تكلفة تأمين مقار إقامة نتنياهو
الأرصاد:منخفض جوي يجلب أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية غدا..واضطراب الملاحة بالمتوسط
ارتفاع البانيه بالأسواق.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك
ضبط صانعة محتوى بالهرم نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحفاظ على مقدرات مصر مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب تامر أحمد القصبي، عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الوطن ومقدراته يبدأ من وعي المواطن وإدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أن قوة المجتمعات لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بقدرة أبنائها على حماية تماسكها والتعامل مع التحديات بعقلانية ومسؤولية.

الحفاظ على الدولة

وقال القصبي إن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على الدولة، وتؤكد أهمية التعامل مع الأحداث والمعلومات بوعي، بعيدًا عن الانسياق وراء الشائعات أو إصدار الأحكام دون معرفة الحقائق، لافتًا إلى أن سرعة انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجعل مسؤولية الكلمة أكثر أهمية، لأن مشاركة معلومة غير صحيحة قد تسهم في تضليل الآخرين وإثارة البلبلة.

وأشار النائب تامر القصبي إلى ضرورة التصدي لمحاولات التقليل من أي إنجاز تحققه الدولة المصرية أو التشكيك فيه دون الاستناد إلى معلومات وحقائق واضحة، مؤكدًا أن تقييم المشروعات والجهود المبذولة يجب أن يستند إلى الواقع وما يتحقق على الأرض، وليس إلى أحكام مسبقة أو محاولات مستمرة لتصدير صورة سلبية عن كل خطوة تخطوها الدولة. وشدد على أن النقد الموضوعي حق أصيل، لكنه يختلف عن تجاهل الإنجازات أو إنكار ما تحقق، لافتًا إلى أن الوعي الحقيقي يقتضي عرض الحقائق كاملة، ورصد أوجه القصور إن وجدت بموضوعية، دون بخس الجهود المبذولة أو التقليل من قيمة المشروعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

الحفاظ على الوطن

وأضاف أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي داخل أي مجتمع، لكن الحفاظ على الوطن يقتضي أن يظل الحوار قائمًا على احترام الآخر وتغليب المصلحة العامة، وألا تتحول الخلافات إلى وسيلة لبث الفرقة أو التشكيك دون دليل، مؤكدًا أن الوعي الحقيقي يظهر في قدرة المواطن على التمييز بين النقد المسؤول الذي يسهم في معالجة المشكلات، والمعلومات المضللة التي لا تقدم حلولًا وتضر بتماسك المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية مقدرات مصر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات والمواطنين، والحفاظ على المال العام ومكتسبات التنمية، ودعم كل جهد جاد يستهدف تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أن الانتماء للوطن لا يقتصر على الكلمات، بل يُترجم إلى سلوك يومي يحترم القانون ويحافظ على الممتلكات العامة ويسهم في استقرار المجتمع وبناء مستقبله.

النواب البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

الرقية الشرعية

الرقية الشرعية لمن يعاني من الحسد والتعطيل.. آيات قرآنية وأدعية نبوية للتحصين

ترشيحاتنا

السائحة الاردنية

أم الدنيا.. سائحة أردنية تنبهر بجمال مصر: زرت بلاد كتير بس اللي شفته هنا مختلف

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

تقرير: مشروع /تشويس/ جزء من خطة أوروبا للتغلب على السرطان والوقاية منه والكشف المبكر عنه

5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

خالي بالك.. 5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد