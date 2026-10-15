نائب رئيس البرازيل: نتوقع أن نصبح أكبر مصدر للأغذية في العالم بنهاية 2026

توقع نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين، أن تصبح بلاده أكبر مصدر للمواد الغذائية في العالم بحلول نهاية عام 2026.

وقال ألكمين - في كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن فتح 700 سوق دولية جديدة أمام المنتجات الزراعية البرازيلية - إن التجارة في المواد الغذائية تعد ركيزة أساسية لدعم التوظيف والاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون بريكس الدولية اليوم /الخميس/ - "نتوقع أن نصبح أكبر مصدر للأغذية في العالم بحلول نهاية العام، وهذا يعني توفير فرص عمل وزيادة في الدخل ونمو الشركات وتعزيز الاقتصاد".

وأوضح ألكمين أن التوسع في وصول البرازيل إلى الأسواق الدولية يعكس تقدما ملموسا في معايير الإنتاج الزراعي، وضوابط الصحة الحيوانية والنباتية، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية.

وأشار إلى أن البرازيل نجحت في تنمية قطاعها الزراعي على مدى العقود الستة الماضية، حيث تحولت من دولة مستوردة للغذاء إلى مورد رئيسي للأسواق العالمية.

كما شدد ألكمين على أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية البرازيلية، إلى جانب السلع الزراعية الأخرى .. لافتا إلى التدابير التي تتخذها الحكومة لرفع كفاءة التجارة، بما في ذلك إطلاق بوابة رقمية موحدة لعمليات الاستيراد والتصدير، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حركة التجارة الدولية.