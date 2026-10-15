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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية الوعي الوطني والحفاظ على الدولة ومؤسساتها

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتصريحاته اليوم خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، تبرز أهمية الوعي الوطني والحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

ذكرى انتصارات أكتوبر 

وقالت أسماء سعد الجمال، إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية حماية الوعي الوطني وعدم السماح بتزييف الحقائق أو تشويه الذاكرة الوطنية، يعكس ضرورة إدراك المواطنين، ولا سيما الشباب، لحجم التحديات التي تواجه الدولة، والتعامل الواعي مع ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وشائعات وأفكار مضللة.

وأضافت أن استحضار دروس انتصارات أكتوبر المجيدة لا يقتصر على الاحتفاء بذكرى النصر العسكري، وإنما يمتد إلى استلهام روح الإرادة والتكاتف والعمل الوطني، والتمسك بالهوية المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدة أن الوعي بحقائق التاريخ يمثل ركيزة أساسية في حماية الأجيال الجديدة من محاولات التضليل والتشكيك.

وأشارت إلى أن رسائل الرئيس السيسي، أكدت أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على مؤسسات الدولة وحدها، وإنما تتطلب مشاركة المجتمع بكل فئاته، من خلال نشر الوعي الصحيح، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية.

وأوضحت النائبة أن تأكيد أهمية دور القوات المسلحة والشرطة في حماية الدولة المصرية وصون أمنها واستقرارها يبرز الدور المحوري للمؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية، وحماية المواطنين، والحفاظ على مقدرات البلاد.

وأكدت أن بناء الوعي المجتمعي يجب أن يسير بالتوازي مع ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية واحترام القانون، مشددة على أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الدينية في تنمية وعي الأجيال الجديدة، وتعريفهم بالتحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وشددت النائبة، على أن الحفاظ على الدولة لا ينفصل عن العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية، موضحة أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع المصريين، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من المعلومات من مصادرها الموثوقة، بما يسهم في حماية المجتمع من التضليل والحفاظ على تماسكه.

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