طلب إحاطة لمواجهة انفلات أسعار الدروس والسناتر رغم تطبيق البكالوريا الجديدة

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانفلات المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية قاسية على ملايين الأسر المصرية مؤكداً أن الدروس الخصوصية تحولت من ظاهرة محدودة إلى سوق موازية تستنزف دخول الأسر، في ظل تراجع الدور الفعلي للمدرسة واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على السناتر للحصول على شرح ومراجعات واختبارات.

تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد

وأشار " الصالحى " إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد لم يقضِ على الظاهرة، بل إن غموض بعض تفاصيل النظام وتعدد مسارات التقييم زادا مخاوف أولياء الأمور ودفعاهم إلى مزيد من الإنفاق على الدروس الخصوصية مشيراً الى أن إصلاح التعليم لا يمكن أن ينجح إذا ظل الطالب مضطرًا إلى دفع مبالغ باهظة خارج المدرسة.

وطالب الدكتور محمد الصالحى باستعادة المدرسة لدورها، وتحسين جودة الشرح داخل الفصول، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، مع إخضاع السناتر التعليمية لرقابة حقيقية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالقواعد المنظم متسائلاَ: لماذا لم ينجح نظام البكالوريا الجديد في إنهاء الدروس الخصوصية، وهل تحولت تعدد مساراته وتقييماته إلى باب جديد لاستنزاف الأسر؟.



ومن يحدد أسعار السناتر والدروس الخصوصية، ولماذا تُترك هذه السوق بلا قوائم معلنة أو رقابة تمنع المغالاة والاستغلال؟.



وما خطة وزارة التربية والتعليم لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، وتوفير شرح متميز يغني الطلاب عن اللجوء إلى السناتر؟.



وهل تمتلك الحكومة جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة الثقة إلى المدرسة الحكومية، ومحاسبة السناتر غير المرخصة وحماية أولياء الأمور؟.

وطالب "الصالحي" بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته وإلزام الحكومة بخطة تنفيذية لضبط الأسعار، وتطوير المدرسة، وضمان ألا يتحول التعليم إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة المصرية.