نواب الشيوخ: الوعي الوطني وحماية الذاكرة المصرية ركيزتان أساسيتان لصون الأمن القومي

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تبرز أهمية تعزيز الوعي الوطني وحماية الذاكرة المصرية من محاولات التشويه والتضليل، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة في ظل التحديات المتسارعة.

وشدد النواب على أن استلهام دروس نصر أكتوبر يتطلب ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتعزيز قدرة المواطنين، خاصة الشباب، على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات، مؤكدين أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والتعليم والثقافة في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة محاولات التضليل. كما أشاروا إلى أن مواصلة مسيرة التنمية تتطلب دعم ثقافة العمل والإنتاج، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتكاتف الجهود للحفاظ على مقدرات الوطن وصون استقراره.

النائب جرجس لاوندي: الوعي الوطني ضرورة لحماية الدولة.. وروح أكتوبر نموذج لتجاوز التحديات

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، سلطت الضوء على أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح لاوندي أن حديث الرئيس عن ضرورة حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل يعكس أهمية امتلاك المواطنين القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة لتداول المعلومات والأفكار المختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدرس الأهم من انتصارات أكتوبر يتمثل في قدرة المصريين على تجاوز الصعاب بالإرادة والعمل والتكاتف، مشيرًا إلى أن بناء الدولة والحفاظ على مكتسباتها يتطلبان مواصلة العمل والإنتاج وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع.

وشدد لاوندي على أن حماية استقرار مصر مسؤولية مشتركة لا تقتصر على مؤسسات الدولة، بل تمتد إلى المواطنين والإعلام ومؤسسات التوعية، من خلال نشر الحقائق ومواجهة الشائعات بمعلومات دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الثقة والوعي بالقضايا الوطنية.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن استلهام روح أكتوبر يجب أن يتحول إلى عمل جاد في مختلف المجالات، وأن الحفاظ على الوطن واستقراره يظل أولوية تتطلب تضافر الجهود والتمسك بالمصلحة الوطنية.

النائبة غادة البدوي: تطوير التعليم وبناء التفكير النقدي ضرورة لحماية الأجيال الجديدة من التضليل

وأكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بعنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الوعي الوطني باعتباره أحد أهم مقومات حماية الأمن القومي واستقرار الوطن.

وأوضحت البدوي أن تأكيد الرئيس أهمية حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل يعكس خطورة الحروب الحديثة التي لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى استهداف العقول والتأثير على اتجاهات الرأي العام من خلال نشر الشائعات وترويج المعلومات المغلوطة، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التحقق من المعلومات ومصادرها.

وأضافت أن استحضار دروس نصر أكتوبر عام 1973 وما شهدته مصر من تحديات خلال عام 2013 يؤكد أن تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية لعبور الأزمات، مشددة على أن الوعي بحجم التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل استعادة الأرض وحماية الدولة يفرض مسؤولية مشتركة على جميع مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية لترسيخ الانتماء الوطني وحماية الأجيال الجديدة من محاولات التشكيك في تاريخ مصر وإنجازاتها.

تطوير منظومة التعليم وبناء الوعي الرقمي

وأكدت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ أن التعليم والإعلام والثقافة يمثلون محاور رئيسية في بناء الوعي الوطني، موضحة أن تطوير منظومة التعليم لم يعد مقتصرًا على اكتساب المعارف والمهارات، بل يمتد إلى تنمية التفكير النقدي وتعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الطلاب من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل.

وأشارت البدوي إلى أن دعوة الرئيس إلى مواصلة العمل والتحلي بالصبر تعكس أهمية العمل الجاد والإنتاج باعتبارهما الطريق الأساسي لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن بناء الدولة عملية مستمرة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وشددت على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي تصريحاتها بالتأكيد على أن رسائل الرئيس بشأن الحفاظ على مصر وصون أمنها واستقرارها تمثل دعوة لتعزيز المسؤولية الوطنية وترسيخ ثقافة الحوار والوعي، مشيدة بثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة للسلام والاستقرار، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكدت أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ ببناء الإنسان الواعي القادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

النائب أحمد حافظ: حماية وعي المصريين ضرورة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، طرحت قضية بالغة الأهمية تتعلق بحماية وعي المصريين والحفاظ على الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل.

وأوضح حافظ أن استدعاء دروس أكتوبر وربطها بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية اليوم يؤكد أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بوعي شعوبها وقدرتها على إدراك طبيعة التحديات والتمييز بين الحقائق والشائعات والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن محاولات استهداف الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفرض ضرورة تطوير أدوات التوعية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في تقديم المعلومات الصحيحة، خاصة للأجيال الجديدة، بما يحميها من التضليل ويعزز فهمها لقضايا الوطن.

وأشار حافظ إلى أن رسالة أكتوبر لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل نموذج لقدرة المصريين على تحويل التحديات إلى فرص من خلال العمل والتخطيط والإرادة، مؤكدًا أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج ومواجهة الصعوبات برؤية واقعية ومسؤولية مشتركة.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الدولة واستقرارها مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا حقيقيًا وتكاتفًا مجتمعيًا، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس للمصريين إلى الحفاظ على وطنهم تمثل تذكيرًا بأهمية صون مقدرات مصر والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

الوعي الوطني.. مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل مصر

وتعكس تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ أهمية بناء وعي وطني قادر على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال مواجهة الشائعات، وحماية الذاكرة التاريخية، وتطوير منظومة التعليم، وتعزيز الثقافة الرقمية والتفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة.

كما تؤكد التصريحات أن استلهام دروس انتصارات أكتوبر لا يقتصر على استحضار البطولات والتضحيات، بل يمتد إلى ترسيخ قيم العمل والإنتاج والانتماء والمسؤولية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يدعم استقرار مصر ويحافظ على مقدراتها ويمهد الطريق أمام مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.