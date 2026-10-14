اليماحي يهنئ الصالحين عبد النبي سعد بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الليبي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الصالحين عبد النبي سعد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الليبي، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، بما يخدم ليبيا وشعبها العزيز.

وأعرب اليماحي عن تقديره للثقة التي أولاها أعضاء مجلس النواب الليبي لمعالي الصالحين عبد النبي سعد، متمنيًا له التوفيق في تحمل هذه المسئولية، بما يسهم في خدمة ليبيا وشعبها العزيز.

البرلمان العربي يدعم مجلس النواب الليبي

وأكد حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مجلس النواب الليبي، والارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح وقضايا الأمة العربية، ويلبي تطلعات شعوبها.

وأكد رئيس البرلمان العربي عمق العلاقات التي تربط بين البرلمان العربي ودولة ليبيا، متمنيا لها دوام الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والرخاء.