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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يقود تحركًا برلمانيًا عربيًا فاعلًا لدعم القضية الفلسطينية

حصاد مشاركة وفد البرلمان العربى في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي
حصاد مشاركة وفد البرلمان العربى في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي
الديب أبوعلي

شهدت مشاركة وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، في أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة أروشا التنزانية، تحركات برلمانية وسياسية مكثفة، شملت الدفاع عن القضايا العربية، وطرح مبادرات لتعزيز التعاون البرلماني الدولي والإقليمي، والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجان الدائمة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية لدعم علاقات التعاون مع عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية.

واستهل الوفد مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي نظمه الاتحاد البرلماني العربي لتنسيق المواقف إزاء بنود جدول الأعمال، ولا سيما الاستحقاقات المرتبطة بالمناصب الشاغرة وانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

وعقب حفل الافتتاح الرسمي، ألقى رئيس البرلمان العربي الكلمة الرئيسية باسم البرلمان أمام الجمعية العامة، مطالبًا بتحرك دولي فاعل لوقف مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، ومدينًا الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية والمدنية، وهو ما أثار اعتراض الوفد الإيراني المشارك.

وفي اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، طرح "اليماحي" مبادرة لإنشاء آلية تنسيق منتظمة بين الفريق الاستشاري والمنظمات البرلمانية الإقليمية، إلى جانب مقترحات عملية لتفعيل مبادرة "نداء الساحل".

ولقيت المبادرة ترحيبًا من رئيسة الفريق، مارسيلا غويرا كاستيو، والمشاركين، مع الإعلان عن التوجه لتنظيم زيارة إلى مقر البرلمان العربي بالقاهرة ولقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية.

شهدت اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مشاركة فاعلة لأعضاء وفد البرلمان العربي، حيث شارك السفير محمد العرابي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

كما شارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، وأكد باسم البرلمان العربي دعم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن إصلاح المنظمة الدولية بات ضرورة لمعالجة الاختلالات القائمة في منظومة التمثيل وآليات صنع القرار، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الدولية الراهنة.

البرلمان العربي يتحرك دوليا 

وشارك الدكتور محمد اليحياوي في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعا إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إجراء تقييم مسبق لأثر مشروعات القوانين والموازنات العامة على حقوقهم واحتياجاتهم، مع ضرورة تغيير المسمى إلى "ذوي الهمم".

وفي اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، أكد أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما يحقق الاستفادة من التطور التكنولوجي دون المساس بحقوق العمال أو إضعاف الحماية الاجتماعية.

كما شدد على ضرورة معالجة الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب، ودعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، والعمل على إرساء إطار أخلاقي ينظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان ويحفظ حقوقه.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، عقد وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، لقاءً مع رئيس مجلس العموم البريطاني.

وخلال اللقاء، ثمّن وفد البرلمان العربي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة دعمًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال دعم تنفيذ الالتزامات السياسية المترتبة على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، واستكمال الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالإجراءات المعلنة ضد المستوطنات، بما يضمن فاعليتها وعدم التحايل عليها.

كما عقد رئيس البرلمان العربي لقاءً مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية، بحث خلاله الجانبان سبل تفعيل المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي لإنشاء تجمع لرؤساء البرلمانات الإقليمية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره إطارًا مؤسسيًا للحوار والتنسيق بين البرلمانات الإقليمية، ومنصة لتعزيز حضورها ودورها في أعمال أكبر محفل برلماني دولي.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات.

وعكست هذه المشاركة تعدد مسارات التحرك البرلماني العربي، من الدفاع عن القضايا العربية إلى تقديم مبادرات عملية لتطوير التنسيق والتعاون المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.

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