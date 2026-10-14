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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: حماية وعي المصريين لا تقل أهمية عن حماية حدود الوطن والعمل الجاد ضرورة لعبور التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، طرحت قضية بالغة الأهمية تتعلق بحماية وعي المصريين، والحفاظ على الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل.

وأوضح حافظ أن استدعاء دروس أكتوبر وربطها بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية اليوم يؤكد أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بوعي شعوبها وقدرتها على إدراك طبيعة التحديات، والتمييز بين الحقائق والشائعات، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

تعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن محاولات استهداف الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفرض ضرورة تطوير أدوات التوعية، وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في تقديم المعلومات الصحيحة، خاصة للأجيال الجديدة، بما يحميها من التضليل ويعزز فهمها لقضايا الوطن.

وأشار حافظ إلى أن رسالة أكتوبر لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل نموذج لقدرة المصريين على تحويل التحديات إلى فرص بالعمل والتخطيط والإرادة، مؤكدًا أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، ومواجهة الصعوبات برؤية واقعية ومسؤولية مشتركة.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الدولة واستقرارها مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا حقيقيًا وتكاتفًا مجتمعيًا، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس للمصريين إلى الحفاظ على وطنهم تمثل تذكيرًا بأهمية صون مقدرات مصر والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ لقوات المسلحة

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