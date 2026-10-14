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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إليزابيث شاكر: رسائل الرئيس السيسي بشأن الدستور تؤكد ثوابت الدولة وترسخ سيادة القانون

إليزابيث شاكر
إليزابيث شاكر
حسن رضوان

ثمنت الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، خاصة  أهمية احترام الدستور وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والقانون، تؤكد أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة المصرية.

وأوضحت شاكر، في بيان صحفي اليوم، أن احترام الدستور يمثل الأساس المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويضمن الحقوق والواجبات، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الوطن يتطلب التمسك بسيادة القانون، وتعزيز الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه مصر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

إليزابيث شاكر: حماية الدستور مسؤولية وطنية مشتركة

وشددت عضو مجلس النواب على أن بناء دولة قوية ومستقرة يبدأ باحترام مؤسساتها الدستورية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس السيسي بشأن الدستور يحمل رسالة واضحة حول أهمية صون الإطار الدستوري المنظم للحياة السياسية والمؤسسية في مصر.

مواجهة الشائعات تبدأ بوعي المواطن

وأضافت شاكر أن رسائل الرئيس بشأن الوعي الوطني تكتسب أهمية متزايدة في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحري الدقة والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أهمية تعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في نشر المعلومات الموثوقة، وتنمية التفكير النقدي لدى المواطنين، بما يسهم في حماية الوعي الجمعي والحفاظ على تماسك المجتمع.

الاستثمار في وعي الشباب حماية لمستقبل مصر

وأكدت النائبة أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدولة، ما يستدعي الاستثمار في وعيهم، وتعزيز معرفتهم بالدستور ومؤسسات الدولة، وتوسيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة العامة، بما يرسخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية الوطنية.

واختتمت الدكتورة إليزابيث شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أن احترام الدستور وسيادة القانون وترسيخ الوعي الوطني تمثل ركائز رئيسية لاستقرار مصر، مشددة على أن تماسك الجبهة الداخلية وتكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن ومواصلة مسيرة التنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة النائبة إليزابيث شاكر مجلس النواب

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