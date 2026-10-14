قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهرب من الأهلي أروح على فين .. إعلامي يحتفي بتتويج الأحمر بأفريقيا
الرئيس السيسي للمصريين: خلوا بالكم من بلدكم.. وحصنوا بلدكم ضد المؤامرات
الرئيس السيسي يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن تسليم الحكم
الرئيس السيسي: إزاي حد عايز يتولى مسؤولية البلد من غير ما يعرف تحدياتها أو يكون عنده حلول؟
أبو الغيط يكشف كواليس ما قبل أكتوبر: كيسنجر تهرب من الحل.. والسادات حسم قرار الحرب
الرئيس السيسي: قلت للمشير طنطاوي يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟.. ومصر أهم من أي شخص
السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
السيسي: محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن
الرئيس السيسي: الرئيس السادات كان قائدا عظيما وصاحب رؤية.. وإجراءاته للإصلاح الاقتصادي قوبلت باعتراضات
مبعوثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتمل عرقلة المسار السياسي وتدعو لمحاسبة المعرقلين
الرئيس السيسي: كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي مستمر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس في ذكرى انتصارات أكتوبر تؤكد أهمية الوعي الوطني

غادة البدوي
غادة البدوي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بعنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الوعي الوطني باعتباره أحد أهم مقومات حماية الأمن القومي واستقرار الوطن.

وأوضحت البدوي، في بيان لها، أن تأكيد الرئيس على أهمية حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والتضليل يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة الحروب الحديثة التي لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى استهداف العقول والتأثير على اتجاهات الرأي العام، من خلال نشر الشائعات وترويج المعلومات المغلوطة، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي والقدرة على التحقق من المعلومات ومصادرها.

وأضافت أن استحضار دروس نصر أكتوبر 1973 وما شهدته مصر من تحديات خلال عام 2013 يؤكد أن تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية لعبور الأزمات، مشددة على أن الوعي بحجم التضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل استعادة الأرض وحماية الدولة يفرض مسؤولية مشتركة على جميع مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية، لترسيخ الانتماء الوطني وحماية الأجيال الجديدة من محاولات التشكيك في تاريخ مصر وإنجازاتها.

 تطوير منظومة التعليم

وأكدت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ أن التعليم والإعلام والثقافة يمثلون محاور رئيسية في بناء الوعي الوطني، وأن تطوير منظومة التعليم لم يعد مقتصرًا على اكتساب المعارف والمهارات، بل يمتد إلى تنمية التفكير النقدي، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الطلاب من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يرسخ قدرتهم على التعامل الواعي والمسؤول مع التطور التكنولوجي والتدفق المتزايد للمعلومات عبر الفضاء الإلكتروني.

وأشارت البدوي إلى أن دعوة الرئيس إلى مواصلة العمل والتحلي بالصبر تعكس أهمية العمل الجاد والإنتاج باعتبارهما الطريق الأساسي لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن بناء الدولة عملية مستمرة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بالتأكيد على أن رسائل الرئيس بشأن الحفاظ على مصر وصون أمنها واستقرارها تمثل دعوة لتعزيز المسؤولية الوطنية وترسيخ ثقافة الحوار والوعي، مشيدة بثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة للسلام والاستقرار، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومؤكدة أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ ببناء الإنسان الواعي القادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

غادة البدوي لجنة التعليم مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

الدكتورة رهام سلامة

«صدى البلد» يكرّم الدكتورة رهام سلامة تقديرًا لدورها البارز في نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف

وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بـ ٢٧ مسجدًا على مستوى الجمهورية

صحح مفاهيمك.. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بـ ٢٧ مسجدا على مستوى الجمهورية

دار الإفتاء

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداء على الآخرين؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد