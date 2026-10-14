برلماني: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صرح النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بأن التحديات الأمنيّة المتصاعدة التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفاً عربياً صلباً يجسد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.



وأكد النائب محمد حمزة أن التضامن المصري مع المملكة العربية السعودية ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو عقيدة راسخة وثابت أصيل من ثوابت الدولة المصرية، مشدداً على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها وحماية مقدساتها وقاطنيها يمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي، وأي اعتداء أو تهديد يمس استقرارها هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري.



وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن رفضه واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال عدائية أو استهداف للمنشآت المدنية والأعيان الحيوية في المملكة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار، وأن حماية أرواح الأبرياء والسلامة الإقليمية أولوية لا تقبل المساومة.



وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة والرياض يمثل صمام الأمان والركيزة الأساسية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة، والسبيل الوحيد لكبح جماح التصعيد وتجنيب الشعوب العربية مخاطر الاضطراب.



واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بتقديم خالص التعازي والمواساة لضحايا الاعتداءات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً التأكيد على الدعم الكامل لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون مقدرات شعبها العظيم.