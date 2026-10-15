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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي لنساء مصر: «ماتسيبوش حد يضيّع الذاكرة أو يحرّف الحقيقة»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نساء مصر، دعا خلالها إلى التحدث ونقل الحقيقة للأجيال، وعدم السماح بتشويه الذاكرة أو تحريف الوقائع، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026.

وشدد الرئيس على ضرورة التصدي لما وصفه بالكذب والافتراء، معتبرًا أن بعض الروايات المتداولة تستهدف تشويه صورة الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، وجهت سيدة مصرية رسالة إلى الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، عبّرت فيها عن دعمها قائلة: «مصر في رقبتك يا ريس، وكلنا معاك ووراك».

وشهد حفل التخرج حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة، إلى جانب عروض متنوعة قدمها طلبة الأكاديمية ضمن فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026

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