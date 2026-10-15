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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
آية التيجي

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ تحتوي على فيتامين C والألياف الغذائية والبوتاسيوم ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الجسم المختلفة. وتزداد أهمية تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة مع دور الألياف في تحسين حركة الأمعاء والمساعدة على الشعور بالشبع.

فوائد تناول الجوافة على الريق

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الفوائد الصحية للجوافة وأوراقها، متناولًا تأثيرها المحتمل في الهضم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

ومع ذلك، فإن بعض المعلومات المتداولة بشأن أفضل وقت لتناول الجوافة، وتأثير أوراقها في امتصاص النشويات وعلاج الأمراض، تحتاج إلى توضيح وفقًا للأدلة العلمية المتاحة.

فوائد تناول الجوافة على الريق

الجوافة أغنى بفيتامين C من البرتقال

تتميز الجوافة باحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي، ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين والتئام الجروح، كما يعزز امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية.

وتحتوي الجوافة على فيتامين C أكثر من البرتقال بعدة أضعاف، بحسب نوع الثمرة وحجمها ودرجة نضجها وطريقة تخزينها، لذلك تُعد من الخيارات الجيدة للحصول على هذا الفيتامين من مصادره الطبيعية.

ولا يعني ذلك أن تناول الجوافة يمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بصورة مؤكدة، لكنه يساعد على توفير أحد العناصر الغذائية الضرورية لعمل الجهاز المناعي بصورة طبيعية.

فوائد تناول الجوافة على الريق

فوائد الجوافة للهضم والإمساك

تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الإخراج، وقد تساهم في الوقاية من الإمساك عند تناولها مع شرب كمية كافية من الماء.

كما تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم نسبيًا وتعزيز الشعور بالشبع، وهو ما قد يجعل الجوافة خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في الشهية والوزن.

لكن تناول كميات كبيرة منها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية الجهاز الهضمي أو القولون العصبي، قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات أو الشعور بعدم الراحة.

فوائد تناول الجوافة على الريق

هل تساعد الجوافة على خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية؟

تحتوي الجوافة على الألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، وهي عناصر قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وأشار منشور الدكتور عماد سلامة إلى احتمال مساهمة الجوافة في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، وذكر انخفاضًا بنسبة 10% خلال 12 أسبوعًا. لكن هذه النسبة لا يمكن تعميمها على جميع الأشخاص دون تحديد الدراسة التي توصلت إليها، وطبيعة المشاركين، وكمية الجوافة المستخدمة، وما إذا كانت النتائج تخص الثمرة نفسها أو مستخلصات أوراقها.

لذلك، لا ينبغي الاعتماد على الجوافة وحدها لعلاج ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، أو استبدال الأدوية الموصوفة بها، وإنما يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي صحي يدعم صحة القلب.

فوائد تناول الجوافة على الريق

فوائد الجوافة لإنقاص الوزن والتحكم في الشهية

تساعد الجوافة في خطط إنقاص الوزن بفضل احتوائها على الألياف والماء، بما يدعم الشعور بالشبع ويساعد على تقليل تناول الأطعمة مرتفعة السعرات عند استبدالها بها.

ومع ذلك، لا توجد فاكهة واحدة يمكن اعتبارها الأفضل لجميع أنظمة التخسيس، كما أن الجوافة لا تؤدي إلى إنقاص الوزن بمفردها؛ إذ يعتمد فقدان الوزن على إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ومستوى النشاط البدني والعادات الغذائية.

وتُعد ثمرة الجوافة الكاملة خيارًا مناسبًا للتحلية بين الوجبات، مع مراعاة حجم الحصة واحتياجات الجسم اليومية.

فوائد تناول الجوافة على الريق

هل تناول الجوافة على الريق مضر؟

تداول المنشور تحذيرًا من تناول الجوافة على معدة فارغة، لكن لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن تناولها على الريق مضر لجميع الأشخاص أو أن تناولها بعد الإفطار هو التوقيت الأفضل للجميع.

ويعتمد تحمل الجوافة على الحالة الصحية وطبيعة الجهاز الهضمي والكمية المتناولة. فإذا كان تناولها على معدة فارغة يسبب شعورًا بالانتفاخ أو المغص لدى شخص معين، فيمكنه تناولها بعد الوجبة أو تقليل الكمية وفقًا لما يناسبه.

كذلك، لا يوجد دليل كافٍ على أن تناول الجوافة ليلًا يزيد السعال أو أعراض نزلات البرد لدى جميع الأشخاص، ولذلك لا توجد ضرورة عامة للامتناع عنها قبل النوم ما لم يلاحظ الشخص أنها تسبب له انزعاجًا.

فوائد تناول الجوافة على الريق

هل أوراق الجوافة مفيدة للكحة والإسهال؟

تحظى أوراق الجوافة باهتمام في الطب التقليدي، إذ تحتوي على مركبات نباتية، منها التانينات ومركبات البوليفينول، التي دُرست لخصائصها المضادة للأكسدة وبعض التأثيرات المضادة للميكروبات في الدراسات المعملية.

وتشمل الاستخدامات التقليدية لمغلي أوراق الجوافة المساعدة على تهدئة السعال وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، لكن الأدلة السريرية التي تثبت فعاليته لعلاج هذه الحالات لا تزال محدودة، ولا يمكن اعتباره بديلًا عن العلاج الطبي.

وفيما يتعلق بالإسهال، فإن استمرار الأعراض أو اقترانها بارتفاع درجة الحرارة أو وجود دم في البراز أو علامات الجفاف يستدعي طلب المشورة الطبية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

فوائد تناول الجوافة على الريق

هل يمنع مغلي أوراق الجوافة امتصاص النشويات ويرفع معدل حرق الدهون؟

من أبرز الادعاءات الواردة في المنشور أن شرب مغلي أوراق الجوافة قبل الوجبات يمنع امتصاص النشويات، وبالتالي يحول دون ارتفاع سكر الدم ويساعد على إنقاص الوزن.

لكن هذا الادعاء يحتاج إلى أدلة سريرية قوية؛ فلا يمكن الجزم بأن مغلي أوراق الجوافة يمنع امتصاص الكربوهيدرات أو يلغي تأثيرها في مستويات السكر بالدم. كما لا توجد أدلة كافية تثبت أنه وسيلة مستقلة وفعالة لإنقاص الوزن.

ويجب على مرضى السكري عدم استخدام مغلي الأوراق بدلًا من الأدوية أو تعديل جرعات العلاج بناءً عليه، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام المستخلصات العشبية بانتظام، خاصة مع تناول أدوية خفض السكر.

فوائد تناول الجوافة على الريق

هل أوراق الجوافة تخفف آلام المفاصل والدورة الشهرية؟

تضمن المنشور إشارات إلى دور مغلي أوراق الجوافة في تخفيف خشونة المفاصل وآلام الركبة وتقلصات الدورة الشهرية، إلا أن هذه الاستخدامات تحتاج إلى دراسات بشرية موثوقة تؤكد فعاليتها وسلامتها.

ولا ينبغي الاعتماد على مغلي الأوراق لعلاج خشونة المفاصل أو آلام الدورة الشهرية دون تقييم السبب، خصوصًا إذا كانت الآلام شديدة أو مستمرة أو تؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية.

فوائد تناول الجوافة على الريق

نصائح مهمة عند تناول الجوافة

للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الجوافة، يمكن اتباع مجموعة من الإرشادات البسيطة:

ـ غسل الجوافة جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها.

ـ تناولها كاملة للاستفادة من الألياف الموجودة في الثمرة.

ـ البدء بكمية صغيرة إذا كان الشخص يعاني القولون العصبي أو الانتفاخ المتكرر.

ـ تقليل الكمية أو إزالة البذور إذا كانت تسبب انزعاجًا هضميًا، مع العلم أن البذور لا تمثل مشكلة صحية لدى الجميع.

ـ تناول الجوافة ضمن نظام غذائي متنوع، بدلًا من الاعتماد عليها وحدها للحصول على الفيتامينات أو علاج الأمراض.

ـ غسل أوراق الجوافة جيدًا إذا استُخدمت في إعداد مشروب، مع عدم اعتبار النقع في بيكربونات الصوديوم شرطًا مثبتًا للتخلص من جميع الملوثات.

وفي النهاية، تظل الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ويمكن أن تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة ضمن نمط حياة صحي، لكن الادعاءات المتعلقة بعلاج الأمراض أو منع امتصاص النشويات تحتاج إلى أدلة علمية كافية قبل التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة.

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فوائد تناول الجوافة على الريق
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