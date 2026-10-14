ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

يُعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تدعم صحة الجسم، إذ يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، إلى جانب مجموعة من المركبات التي تخضع للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة القلب والأمعاء والبشرة.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه؟

ومع انتشار الرمان خلال موسمه، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز فوائده الغذائية، مسلطًا الضوء على المركبات النباتية الموجودة فيه، ودورها المحتمل في دعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة والحفاظ على نضارة البشرة.

يتميز الرمان باحتوائه على الألياف ومجموعة من المركبات النباتية، أبرزها البوليفينولات، ومنها البونيكالاجين وحمض الإيلاجيك والأنثوسيانينات.

وتحظى هذه المركبات باهتمام الباحثين بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، وقدرتها المحتملة على المساهمة في الحد من الإجهاد التأكسدي، إلى جانب دراسة تأثيراتها على الالتهابات وصحة القلب.

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أهمية الاستفادة من موسم الرمان وإدراجه ضمن النظام الغذائي، باعتباره أحد الخيارات الغذائية التي توفر مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة للجسم.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان وصحة القلب.. هل يساعد على خفض ضغط الدم؟

من أبرز الفوائد المحتملة للرمان علاقته بصحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الرمان أو عصيره قد يساعد على تحسين بعض مؤشرات صحة القلب، ومنها ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير المركبات النباتية الموجودة فيه على وظائف الأوعية الدموية، بما في ذلك المسارات المرتبطة بأكسيد النيتريك، الذي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الرمان علاجًا لارتفاع ضغط الدم أو بديلًا للأدوية الموصوفة، كما أن تأثيره قد يختلف من شخص إلى آخر وفقًا للحالة الصحية والنظام الغذائي العام.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فيتامين C ومضادات الأكسدة.. كيف يدعم الرمان المناعة؟

يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما يوفر بعض الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة.

ويُعد فيتامين C من العناصر الضرورية لعمل الجهاز المناعي بصورة طبيعية، إلا أن كمية الفيتامين التي يحصل عليها الجسم من الرمان تختلف بحسب حجم الحصة الغذائية، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتلبية الاحتياجات اليومية.

ويساعد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات على توفير العناصر الغذائية اللازمة لدعم وظائف المناعة، بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان وصحة الأمعاء.. ما علاقة اليورولايثين بالبكتيريا النافعة؟

سلط الدكتور أحمد أبو الريش الضوء على المركبات النباتية الموجودة في الرمان، ودورها المحتمل في دعم صحة الأمعاء.

ويحتوي الرمان على مركبات تُعرف باسم الإيلاجيتانينات، ومنها البونيكالاجين، التي يمكن أن تتحول خلال عمليات الهضم إلى حمض الإيلاجيك. وتستطيع بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء تحويل هذه المركبات إلى مواد تُعرف باسم اليورولايثينات، ومنها اليورولايثين A.

وتخضع هذه المركبات للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على وظائف الخلايا والميتوكوندريا، وهي الأجزاء المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

لكن قدرة الجسم على إنتاج اليورولايثينات تختلف بين الأشخاص، وفقًا لتركيبة الميكروبات المعوية لديهم، كما أن كثيرًا من النتائج المتعلقة بتأثيراتها الصحية ما زال قيد البحث، ولا يمكن اعتبار تناول الرمان وسيلة مؤكدة لتجديد الميتوكوندريا أو علاج الأمراض.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

هل يُعد الرمان غذاءً للبكتيريا النافعة؟

تحتوي حبوب الرمان على الألياف ومركبات نباتية يمكن أن تتفاعل مع ميكروبات الأمعاء، وهو ما قد يدعم صحة البيئة الميكروبية داخل الجهاز الهضمي.

وتساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الأمعاء، كما تسهم بعض أنواعها في تغذية البكتيريا النافعة، وتدعم انتظام عملية الهضم.

وأشار المنشور إلى أهمية الرمان لصحة الأمعاء، إلا أن وصفه بأنه من أقوى الأغذية البريبايوتيكية أو الجزم بأنه يزيد جميع أنواع البكتيريا المفيدة يحتاج إلى أدلة مقارنة أكثر وضوحًا.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان والقولون.. هل يساعد على الوقاية من السرطان؟

تثير المركبات النباتية الموجودة في الرمان اهتمام الباحثين بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وتأثيراتها المحتملة على الالتهابات وبعض العمليات الخلوية.

كما أن الألياف الغذائية ترتبط بفوائد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد تناولها ضمن نظام غذائي متوازن على تحسين وظائف الأمعاء.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية للجزم بأن تناول الرمان وحده يمنع الإصابة بسرطان القولون، كما أن التأثيرات التي تظهر في الدراسات المعملية أو التجارب الأولية لا تعني بالضرورة تحقق النتائج نفسها لدى البشر.

وللحد من مخاطر سرطان القولون، تظل أهمية النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني، وتجنب التدخين، والالتزام بالفحوص المناسبة وفقًا للعمر وعوامل الخطورة، أمورًا أساسية.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

تناول حبوب الرمان أفضل من الاكتفاء بالعصير؟

من النصائح الغذائية المهمة الاستفادة من حبوب الرمان الكاملة بدلًا من الاعتماد على العصير وحده.

وتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي، بينما قد يفقد العصير جزءًا كبيرًا من الألياف الموجودة في الثمرة، بحسب طريقة تحضيره وما إذا كانت البذور واللب قد أُزيلا.

كما أن شرب العصير قد يجعل استهلاك كميات كبيرة من السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة أسهل وأسرع مقارنة بتناولها كاملة.

لذلك، يمكن أن يكون تناول حبوب الرمان خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الاستفادة من الألياف والشعور بالشبع، مع مراعاة حجم الحصة الغذائية.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فوائد الرمان للبشرة.. هل يساعد على النضارة وتقليل التجاعيد؟

تحتوي بذور الرمان وأجزاؤه المختلفة على مركبات البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط ببعض مظاهر تلف الخلايا.

وتناول المنشور دراسة شملت 60 شخصًا استخدموا مستخلصًا معياريًا من الرمان بجرعة 300 ملليجرام يوميًا لمدة 60 يومًا، مع الإشارة إلى حدوث تحسن في بعض مؤشرات البشرة، مثل الإشراقة والخشونة والتجاعيد.

لكن لا تتوافر في تفاصيل المنشور معلومات كافية عن الدراسة لتقييم تصميمها ونتائجها بدقة، كما أن نتائج استخدام مستخلص معياري لا يمكن تعميمها تلقائيًا على تناول الرمان الطازج.

وتظل صحة البشرة مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها التغذية المتوازنة، والترطيب، والنوم الكافي، واستخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

كيف تستفيد من الرمان ضمن نظامك الغذائي؟

يمكن تناول الرمان الطازج كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والزبادي والشوفان، للاستفادة من مذاقه ومحتواه من الألياف والمركبات النباتية.

والأفضل هو تنويع مصادر الفاكهة والخضراوات وعدم التعامل مع الرمان باعتباره علاجًا منفردًا لأمراض القلب أو مشكلات الأمعاء أو البشرة؛ فالفوائد الصحية تتحقق بصورة أفضل ضمن نمط حياة متوازن.