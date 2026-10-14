قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد
كييف: مقتــل شخص وإصابة 13 جراء استهداف روسيا لمبنى سكني.. وقصف محطة كهرباء
النجيل الصناعي يُهدّد مشاركة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام «كوبس» ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي
إبراهيم حسن: لا صحة لأنباء سفرنا إلى تركيا لمشاهدة مباراة محمد صلاح
تعويضات مالية .. محافظ مطروح: 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و20 ألفًا للمصابين في حادث أطفال الضبعة
«ربنا يكون في عونه» .. أحمد عبدالمقصود: معتمد جمال «مظلوم» معندوش لعيبة ولا صفقات
أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه
مسئول سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية: صواريخ روسيا الباليستية هي الخطر الأكبر على أوكرانيا
تقديرًا لجهوده .. ممر شرفي لمدير مستشفى الرمد بكفر الشيخ احتفالًا باعتماد GAHAR
تحالف دعم الشرعية: ‏اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمحافظة الخرج
نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء
معاملة استثنائية.. فرج عامر: محمد هاني اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يستحق كسر القاعدة من أجله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
آية التيجي

يُعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تدعم صحة الجسم، إذ يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، إلى جانب مجموعة من المركبات التي تخضع للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة القلب والأمعاء والبشرة.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه؟

ومع انتشار الرمان خلال موسمه، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز فوائده الغذائية، مسلطًا الضوء على المركبات النباتية الموجودة فيه، ودورها المحتمل في دعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة والحفاظ على نضارة البشرة.

يتميز الرمان باحتوائه على الألياف ومجموعة من المركبات النباتية، أبرزها البوليفينولات، ومنها البونيكالاجين وحمض الإيلاجيك والأنثوسيانينات.

وتحظى هذه المركبات باهتمام الباحثين بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، وقدرتها المحتملة على المساهمة في الحد من الإجهاد التأكسدي، إلى جانب دراسة تأثيراتها على الالتهابات وصحة القلب.

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أهمية الاستفادة من موسم الرمان وإدراجه ضمن النظام الغذائي، باعتباره أحد الخيارات الغذائية التي توفر مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة للجسم.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان وصحة القلب.. هل يساعد على خفض ضغط الدم؟

من أبرز الفوائد المحتملة للرمان علاقته بصحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الرمان أو عصيره قد يساعد على تحسين بعض مؤشرات صحة القلب، ومنها ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير المركبات النباتية الموجودة فيه على وظائف الأوعية الدموية، بما في ذلك المسارات المرتبطة بأكسيد النيتريك، الذي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الرمان علاجًا لارتفاع ضغط الدم أو بديلًا للأدوية الموصوفة، كما أن تأثيره قد يختلف من شخص إلى آخر وفقًا للحالة الصحية والنظام الغذائي العام.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فيتامين C ومضادات الأكسدة.. كيف يدعم الرمان المناعة؟

يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما يوفر بعض الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة.

ويُعد فيتامين C من العناصر الضرورية لعمل الجهاز المناعي بصورة طبيعية، إلا أن كمية الفيتامين التي يحصل عليها الجسم من الرمان تختلف بحسب حجم الحصة الغذائية، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتلبية الاحتياجات اليومية.

ويساعد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات على توفير العناصر الغذائية اللازمة لدعم وظائف المناعة، بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان وصحة الأمعاء.. ما علاقة اليورولايثين بالبكتيريا النافعة؟

سلط الدكتور أحمد أبو الريش الضوء على المركبات النباتية الموجودة في الرمان، ودورها المحتمل في دعم صحة الأمعاء.

ويحتوي الرمان على مركبات تُعرف باسم الإيلاجيتانينات، ومنها البونيكالاجين، التي يمكن أن تتحول خلال عمليات الهضم إلى حمض الإيلاجيك. وتستطيع بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء تحويل هذه المركبات إلى مواد تُعرف باسم اليورولايثينات، ومنها اليورولايثين A.

وتخضع هذه المركبات للدراسة بسبب تأثيراتها المحتملة على وظائف الخلايا والميتوكوندريا، وهي الأجزاء المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

لكن قدرة الجسم على إنتاج اليورولايثينات تختلف بين الأشخاص، وفقًا لتركيبة الميكروبات المعوية لديهم، كما أن كثيرًا من النتائج المتعلقة بتأثيراتها الصحية ما زال قيد البحث، ولا يمكن اعتبار تناول الرمان وسيلة مؤكدة لتجديد الميتوكوندريا أو علاج الأمراض.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

هل يُعد الرمان غذاءً للبكتيريا النافعة؟

تحتوي حبوب الرمان على الألياف ومركبات نباتية يمكن أن تتفاعل مع ميكروبات الأمعاء، وهو ما قد يدعم صحة البيئة الميكروبية داخل الجهاز الهضمي.

وتساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الأمعاء، كما تسهم بعض أنواعها في تغذية البكتيريا النافعة، وتدعم انتظام عملية الهضم.

وأشار المنشور إلى أهمية الرمان لصحة الأمعاء، إلا أن وصفه بأنه من أقوى الأغذية البريبايوتيكية أو الجزم بأنه يزيد جميع أنواع البكتيريا المفيدة يحتاج إلى أدلة مقارنة أكثر وضوحًا.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

الرمان والقولون.. هل يساعد على الوقاية من السرطان؟

تثير المركبات النباتية الموجودة في الرمان اهتمام الباحثين بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وتأثيراتها المحتملة على الالتهابات وبعض العمليات الخلوية.

كما أن الألياف الغذائية ترتبط بفوائد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد تناولها ضمن نظام غذائي متوازن على تحسين وظائف الأمعاء.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية للجزم بأن تناول الرمان وحده يمنع الإصابة بسرطان القولون، كما أن التأثيرات التي تظهر في الدراسات المعملية أو التجارب الأولية لا تعني بالضرورة تحقق النتائج نفسها لدى البشر.

وللحد من مخاطر سرطان القولون، تظل أهمية النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني، وتجنب التدخين، والالتزام بالفحوص المناسبة وفقًا للعمر وعوامل الخطورة، أمورًا أساسية.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

تناول حبوب الرمان أفضل من الاكتفاء بالعصير؟

من النصائح الغذائية المهمة الاستفادة من حبوب الرمان الكاملة بدلًا من الاعتماد على العصير وحده.

وتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي، بينما قد يفقد العصير جزءًا كبيرًا من الألياف الموجودة في الثمرة، بحسب طريقة تحضيره وما إذا كانت البذور واللب قد أُزيلا.

كما أن شرب العصير قد يجعل استهلاك كميات كبيرة من السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة أسهل وأسرع مقارنة بتناولها كاملة.

لذلك، يمكن أن يكون تناول حبوب الرمان خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الاستفادة من الألياف والشعور بالشبع، مع مراعاة حجم الحصة الغذائية.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فوائد الرمان للبشرة.. هل يساعد على النضارة وتقليل التجاعيد؟

تحتوي بذور الرمان وأجزاؤه المختلفة على مركبات البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط ببعض مظاهر تلف الخلايا.

وتناول المنشور دراسة شملت 60 شخصًا استخدموا مستخلصًا معياريًا من الرمان بجرعة 300 ملليجرام يوميًا لمدة 60 يومًا، مع الإشارة إلى حدوث تحسن في بعض مؤشرات البشرة، مثل الإشراقة والخشونة والتجاعيد.

لكن لا تتوافر في تفاصيل المنشور معلومات كافية عن الدراسة لتقييم تصميمها ونتائجها بدقة، كما أن نتائج استخدام مستخلص معياري لا يمكن تعميمها تلقائيًا على تناول الرمان الطازج.

وتظل صحة البشرة مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها التغذية المتوازنة، والترطيب، والنوم الكافي، واستخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس.

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

كيف تستفيد من الرمان ضمن نظامك الغذائي؟

يمكن تناول الرمان الطازج كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والزبادي والشوفان، للاستفادة من مذاقه ومحتواه من الألياف والمركبات النباتية.

والأفضل هو تنويع مصادر الفاكهة والخضراوات وعدم التعامل مع الرمان باعتباره علاجًا منفردًا لأمراض القلب أو مشكلات الأمعاء أو البشرة؛ فالفوائد الصحية تتحقق بصورة أفضل ضمن نمط حياة متوازن.

فوائد الرمان فوائد الرمان الصحية فوائد الرمان للقلب الرمان وضغط الدم الرمان والمناعة فوائد الرمان للأمعاء الرمان والبكتيريا النافعة الرمان والقولون الرمان وسرطان القولون فوائد الرمان للبشرة الرمان ومضادات الأكسدة تناول الرمان الطازج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مجمع إعلام بني سويف

«كيف نحمي هويتنا الوطنية؟».. حوار فكري بمجمع إعلام بني سويف .. تفاصيل

رفع القمامة من شوارع الإسكندرية

رفع نحو ألف طن مخلفات في حملات نظافة بشوارع وميادين وأحياء الإسكندرية

توقيع بروتوكول تعاون

بحوث ومشاريع بحثية مشتركة.. بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. صور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فوائد تناول لحم البط .. قيمة غذائية عالية وهذه علاقته بصحة القلب والمناعة

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد