رئيس هيئة الطيران اللبناني في حوار لـ «صدى البلد»: لبنان تستعد لافتتاح مطارها الجديد أواخر نوفمبر .. ونرحب بالشركات المصرية للتشغيل

رئيس هيئة الطيران المدني اللبناني في حوار:

خطط استراتيجية لتوسعة مطار بيروت للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 16 مليون مسافر سنوياً.

فصل التنظيم عن التشغيل خطوة إصلاحية ناجحة.. ورفع الحظر الجوي الأمريكي يفتح الباب لإعادة الخط المباشر

نستعد لانطلاق العمليات في مطار «القليعات» أواخر نوفمبر

استقبال طلبات رسمية من شركات طيران مصرية لتسيير رحلات مباشرة ربطاً بمطار «سفنكس».

مصر تتبع سياسة حكيمة والدليل أن قطاع الطيران بها لم يتأثر كما تعاني المنطقة

يشهد قطاع الطيران المدني في لبنان مرحلة تطوير وإعادة هيكلة شاملة تتضمن فصل المهام التنظيمية والرقابية عن المهام التشغيلية، إلى جانب توسيع الأجواء اللبنانية عبر إعادة إحياء المطارات المساعدة كمطار «القليعات» في شمال البلاد، وتعزيز مجالات التعاون والربط الجوي مع جمهورية مصر العربية وأمريكا الشمالية.

وفي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، كشف الدكتور محمد عزيز، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني، عن أبعاد الخطة الاستراتيجية للقطاع، ومستجدات التشغيل المرتقب لمطار القليعات، فضلاً عن تقييمه للتعاون الوثيق مع قطاع الطيران المدني المصري والتطورات الإيجابية الأخيرة في ملف الحظر الجوي الأمريكي.

قطاع الطيران اللبناني .. إصلاح هيكلي وفصل التنظيم عن التشغيل

أوضح محمد عزيز أن قطاع الطيران اللبناني أتم خطوة تنظيمية ومحورية جرى التأسيس لها بموجب قانون صادر منذ عام 2002، إلا أنه دخل حيز التنفيذ الفعلي العام الماضي، عبر تأسيس «الهيئة العامة للطيران المدني» كسلطة تنظيمية ورعائية مستقلة تختص بالرقابة والتشريع والإشراف (Regulator)، وفصلها تماماً عن الجانب التشغيلي الذي كان مدمجاً في المديرية العامة سابقاً.

الدكتور محمد عزيز رئيس الطيران اللبناني

وأضاف رئيس الهيئة أنه أُنشئت بالتوازي «مؤسسة المطار» لتتولى الجانب التشغيلي البحت (Operator) للمطارات والملاحة الجوية والأرصاد، لافتاً إلى أن عملية نقل الصلاحيات اكتملت بنجاح في الأول من فبراير الماضي، وتواصل الهيئة مساندة مؤسسة المطار لتسلم كافة مهامها التنفيذية بنسبة 100%.

مطار «القليعات».. منفذ دولي إقليمي أواخر نوفمبر

وعن مستجدات إعادة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان ليكون منافذاً مسانداً يحد من الكثافة الجوية في العاصمة، أعلن “رئيس هيئة الطيران المدني اللبناني” أن المطار يتهيأ لبدء العمليات التشغيلية الرسمية في أواخر شهر نوفمبر المقبَل.

موضحًا أن المطار سيُخصص للعمل كـ «مطار دولي إقليمي» يستقبل طائرات بسقف وزني لا يتجاوز 65 طناً (مثل طائرات A320، وB737، وCRJ، وEmbraer) لكون مدرجه الحالي مخصصاً لهذه الفئات. وتستهدف الخطة استقبال 100 ألف مسافر في السنة التشغيلية الأولى، لتتصاعد السعة التدريجية وتصل إلى مليون مسافر بحلول السنة الرابعة.

الدكتور محمد عزيز رئيس الطيران اللبناني مع صحفية صدى البلد

كما أشار «عزيز» إلى الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمطار لوقوعه على بُعد 6 كيلومترات فقط من الحدود السورية، مما يجعله منفذاً حيوياً يخدم المسافرين اللبنانيين والسوريين على حد سواء، مؤكداً وجود مباحثات مع الجانب السوري لتسهيل إجراءات استخدامه وفق نموذج تشغيل مشترك مرن شبيه بـ «مطار جنيف» الحدودي بين سويسرا وفرنسا.

طلبات مصرية رسمية للربط مع «سفنكس»

وعلى صعيد خطط الربط الجوي والطلبات التشغيلية، كشف “عزيز” أن الهيئة تلقت طلبات تشغيلية رسمية ومكتوبة من شركات طيران مصرية لتسيير رحلات بين مطار «سفنكس» الدولي بالقاهرة ومطار القليعات الجديد، مشيراً إلى أنه تم منح الأذونات اللازمة بعد استيفاء الشروط والتأكد من التزام الطائرات بضوابط الوزن المحدد.

وأكد وجود مباحثات مستمرة مع مجموعة متنوعة من الشركات والمشغلين الإقليميين لتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين مصر ولبنان عبر مختلف المطارات.

تعافي مطار بيروت والتوسع نحو 16 مليون مسافر

وفيما يتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، كشف “رئيس الهيئة اللبناني” أن المطار شهد تعافياً ملحوظاً في حركة السفر منذ شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث يسجل حالياً نحو 100 حركة إقلاع وهبوط يومياً (إجمالي 200 حركة)، مع عودة غالبية الشركات الدولية للتشغيل باستثناء شركتين أو ثلاث شركات أوروبية ترتبط عودتها بحسابات تجارية خاصة بها.

الدكتور محمد عزيز رئيس الطيران اللبناني

وأضاف أن أعمال التوسعة الأخيرة بمبنى المطار الحالي رفعت الطاقة الاستيعابية بـ 1.2 مليون مسافر، ضمن مخطط استراتيجي شامل يستهدف توسعة المطار ليستوعب 16 مليون مسافر سنوياً على الأقل.

رفع الحظر الأمريكي عن لبنان وربط سوق أمريكا الشمالية

واعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر الجوي (Embargo) عن لبنان —والذي كان فرضاً منذ عام 1985 إبان حادثة طائرة «TWA»— بمثابة خطوة تاريخية تمهد لإعادة فتح الخط المباشر بين بيروت والولايات المتحدة.

وأوضح «عزيز» أن هذا القرار سيسهم في خدمة أكثر من 2.3 مليون مغترب لبناني في أمريكا الشمالية (منهم مليونا مغترب في أمريكا يزور منهم لبنان حالياً 300 ألف سنوياً عبر الترانزيت)، لافتاً إلى أن إتاحة الطيران المباشر ستشجع أعداداً مضاعفة على السفر، وتفتح المجال فوراً لإعادة ربط الخطوط بمدينة مونتريال الكندية التي تضم جالية لبنانية كبرى.

مصر ولبنان وعلاقات تاريخية تنعكس على قطاع الطيران

واختتم الدكتور محمد عزيز تصريحاته لـ «صدى البلد» بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران في مصر، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بوزير الطيران المدني الدكتور سامح حفني.

وثمّن «عزيز» السياسة الحكيمة للدولة المصرية في تجنب الصراعات، مؤكداً أن هذه الرؤية انعكست إيجابياً على ثبات قطاع الطيران المصري الذي لم يتأثر كما تأثرت المنطقة من حوله طوال فترة الأزمات والاضطرابات الأخيرة بالشرق الأوسط.

كما أشاد بالتطور والتحديث الشامل الذي شهدته المنظومة المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي في أعداد المطارات، وتحديث الأساطيل، وأعلى المعايير الأمنية، مجدداً الترحيب بكافة الأشقاء المصريين في وطنهم الثاني لبنان.